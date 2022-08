¿Quién era y de qué murió la actriz y modelo Charlbi Dean, a los 32 años?

La actriz Charlbi Dean, protagonista de la película El triángulo de la tristeza, cinta ganadora del Festival de Cannes, murió a los 32 años de edad.

Según el sitio Variety, la actriz falleció el día lunes en la ciudad de Nueva York a raíz de una enfermedad, aunque no se dio a conocer de cuál se trataba.

La actriz estuvo activa en sus redes sociales, y su última publicación la compartió hace varios días. Charlbi Dean publicó una serie de fotos de una producción en su cuenta de Instagram. Tras conocerse su muerte, los tributos llegaron de inmediato de los fanáticos en la sección de comentarios.

¿Quién era la actriz Charlbi Dean?

La actriz Charlbi Dean hizo su debut en el año 2010 en el filme sudafricano Spud, y regresó para la secuela Spud 2: The Madness Continues, que se estrenó en 2013. En 2016 tuvo una participación en Blood in the Water.

También incursionó en la televisión con algunas series como Elementary, Pacific Standard Time, Una entrevista con Dios y Black Lightning.

Charlbi Dean también era modelo, comenzó en la industria desde que tenía seis años de edad y desde entonces apareció en portadas de revistas o campañas de marcas de moda.