¿Murió Angélica Vale? Actriz explota contra rumores de su fallecimiento, 'qué babosada'

En redes sociales, ha surgido la noticia de la supuesta muerte de Angélica Vale, la reconocida actriz e hija de la legendaria cantante mexicana, Angélica María. El rumor llegó tan lejos, que la famosa salió a desmentir la noticia de su fallecimiento.

Se desconoce cómo o porqué surgió la noticia de la supuesta muerte de Angélica Vale, pues la actriz se encuentra sana y salva en su casa, en compañía de sus hijos. Sin embargo, el público en redes sociales ya había comenzado a enviar sus condolencias a los seres queridos de la celebridad.

Afortunadamente, no es real que la familia de Angélica este atravesando un luto por la muerte de la celebridad. Esto lo desmintió la misma actriz, por medio de sus redes sociales, en un mensaje dónde explotó contra aquellos que inventaron los rumores.

Angélica Vale desmiente su supuesta muerte

Fue por medio de un video en compañía de su hijo, que Angélica Vale señaló que los rumores de su supuesta muerte eran completamente falsos y pidió que la gente dejara de "matar gente en redes sociales". La mujer se mostró bastante molesta por la situación, al señalar que preocupan a terceros.

“Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo. Estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, qué babosada. Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no vive con nosotros y nada más los preocupan a lo menso. no digan babosadas, por favor”, comentó.

Asimismo, la celebridad hizo un llamado para dejar de creer todo lo que se lee en Internet, pues muchas veces, no existen fundamentos para lo que se rumora a través de redes sociales. En su cuenta de X (antes Twitter), colocó el video junto con la corta leyenda 'aquí ando....'.

Angélica Vale desmiente rumores de muerte. X (antes Twitter)

"Se súper pasan de verdad que bueno que estás bien, hermosa. A seguir disfrutando", "no importa lo que digan, la gente ociosa siempre habla, te envío un fuerte abrazo", "lo que hacen por likes" y "qué bueno saber de ti, no te quieren en TikTok, esta mañana me asustaron", fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Es así como Angélica Vale terminó de manera definitiva sobre los rumores de su muerte, algo que había preocupado a los seguidores de la famosa, así como a familiares que no viven con ella.