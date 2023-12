¿Quién era y de que murió Gabriel Ortiz, famoso actor de doblaje mexicano?

El actor de doblaje Gabriel Ortiz falleció a los 44 años de edad, su fallecimiento fue de gran impacto en el mundo del doblaje y de los anime, ya que prestó a personajes de este género.

A través de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento del actor, ya que amigos y familiares publicaron mensajes de condolencias.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Gabriel Ortiz, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, se lee en uno de los mensajes publicados en Internet.

✨ Hoy se encuentra de cumpleaños el actor de doblaje Gabriel Ortiz 🇲🇽

🥳¡Muchas felicidades!🥳 pic.twitter.com/TNIinJZp5q — Funianime Latam (@funianime) March 4, 2022

¿De qué murió el actor Gabriel Ortiz?

En redes sociales se dice que Gabriel Ortiz en realidad falleció el pasado 7 de diciembre, pero fue hasta el día 11 del mismo mes cuando se hizo pública la muerte del talentoso actor de doblaje. Por el momento se desconocen las causas de muestre, pero en cuánto se tenga la información se actualizará este artículo con la información.

¿Quién era el actor de doblaje Gabriel Ortiz?

Gabriel Ortiz nació el 4 de marzo de 1979. Cuenta con una larga trayectoria de 30 años de carrera artística, fue una de las personas que fue un pilar para le doblaje en México, ya que participó en grandes producciones abriendo el paso a los nuevos talentos. Además de que prestó su voz a emblemáticos personas. Esta es la lista.

Garou - One Punch Man

Michael Barret - Zoey 101

Miguel Ángel - Las Tortugas Ninja

Renji - Bleach

Trigun - Vash Estampida

Kensuke Aida - Evangelion

Tobio – Naruto

Estos son solo algunos personajes, ya que participó en el doblaje de películas, series de televisión y películas de anime.

Gabriel Ortiz también se movilizó en videojuegos, prestando su voz en franquicias populares como Call of Duty. Su enfoque siempre estuvo en la televisión, pero no por ello haremos menos sus icónicos papeles en la industria del gaming, teniendo ejemplos como Zeke (Overwatch), Dusan (Watch Dogs 2), Matías Alonso (Far Cry 6) y Joshua (Until Dawn).