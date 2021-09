¿De qué murió Michael K. Williams, actor conocido por interpretar a Omar Little en The Wire?

El actor Michael K. Williams, conocido por su personaje de Omar Little en The Wire fue hallado muerto en su lujoso departamento de Nueva York, así lo dio a conocer el The New York Post.

¿De qué murió Michael K. Williams?

De acuerdo con los primero reportes, Michael K. Williams habría muerto por una sobredosis de heroína, ya que su cuerpo fue encontrado con restos de la droga, además de que las autoridades descartaron que hubiera signos de violencia en el cadáver.

El fallecimiento del actor fue confirmado por su representante, Marianna Shafran, informó The Hollywood Reporter.

Acaba de fallecer Michael K. Williams a los 54 años, lo recordaremos como Omar Little en la serie THE WIRE. También ha trabajado en Broadwalk Empiece, 12 años de esclavitud, Lovecraft Country, When they see us o The Night Of. Descanse en paz. pic.twitter.com/Qj374scPQ7 — ɐntonio 📼 (@levmauc) September 6, 2021

¿Quién era Michael K. Williams, actor de The Wire?

Michael K. Williams nació y creció en un barrio de Brooklyn en Nueva York, en donde anduvo en las calles y se enganchó en las drogas. Cuando tenía solo 21 años entró en rehabilitación y después estuvo una década en su casa sin interés por nada y de pelea en pelea. Hasta que gracias al ballet, el cine y a Tupac Shakur, lo sacaron de una década infernal.

Al momento de su fallecimiento tenía 54 años y aunque es recordado por dar vida al personaje de Omar Little en la exitosa serie The Wire, también apareció en series como Boardwalk Empire, The Night Of y Territorio Lovecraft, así como Los Soprano, F is for Family o Ley y orden.