¿De qué murió trágicamente el papá de Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo tiene una muy triste de telenovela, pues anoche contó en “La casa de los famosos México 2” que hizo su mamá hizo un esfuerzo sobrehumano para sacar adelante a ella y a su hermano, pues su padre murió hace algunos años.

Y es que fue mostrada una foto del papá de la actriz venezolana junto a ella, lo cual la conmovió: "Él es mi papá. Disfruté con mi papá mi infancia... no tanto tiempo", dijo emotivamente.

Lamentablemente, Briggitte narró que cuando escapó de su país de origen, azotado por la dictadura chavista, jamás lo volvió a ver: "Nos fuimos de Venezuela, él ya no volvió a saber nada de mí, no me buscó ni nada. Ahí es cuando mi mamá hace su papel. Luego lo busqué yo para saber de él", relató la joven actriz.

Pese a que el padre de Briggitte Bozzo no la buscó, ella lo perdonó porque tuvo la oportunidad de tener contacto con él antes de que muriera víctima de una mortal y brutal enfermedad.

"Falleció hace 6 años de cáncer. Tuve la oportunidad de tener contacto con él durante tres meses. Yo lo perdoné, lo amo con todo mi corazón, y que no estuviera no impedía que se sintiera ese vínculo de papá e hija, era una gran persona", dijo Bozzo.

Los fans recordaron una charla que tuvo Briggitte Bozzo con Potro cuando aún seguía en la casa, en la que la venezolana le habló sobre su padre, quien la buscó cuando estaba grabando la telenovela “Like, la leyenda”, en 2018.

"Hablé ese tema con mi mamá: 'Creo que necesito buscar a mi papá por tal y tal, no quiero que te sientas mal'. Y ella me dijo: 'Adelante, búscalo, no hay ningún problema'. Tuve conversaciones con él como 3 meses o 4, para mí era raro, pero ya estábamos hablando de que lo iba a volver a ver, de que le iba a comprar el pasaje", narró.

"Tenía esa esperanza de poder ver a mi papá, pero estaba grabando, entonces no pude ir a Venezuela. Me entero unos meses después por alguien más, porque él no me quiso decir, que estaba enfermo", agregó Bozzo.

"Venezuela estaba para el co*** en todos los aspectos, imagínate un hospital con dos médicos y medicamento no hay. Fue muy feo porque como que la familia por parte de mi papá me tiene cierto rencor en algunas cosas: mi papá dijo siempre que yo fui la luz de sus ojos, entonces me echaron muchos la culpa de su muerte", remarcó Briggitte Bozzo.