¿Quién era y de qué murió Stephen Greif, actor de la serie The Crown?

El actor Stephen Greif, quien apareció en la exitosa serie de Netflix The Crown, falleció a los 78 años de edad.

El agente del actor dio a conocer la noticia de la muerte del histrión a través de un comunicado. "Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif. Le echaremos mucho de menos y nuestros pensamientos están con su familia y amigos", se lee en el mensaje a medios. Por el momento se desconoce la causa de su muerte.

Stephen Greif interpretó al presidente de la Cámara de Representantes en la serie The Crown, que narra la vida de los integrantes de la corona británica.

¿Quién era Stephen Greif de The Crown?

Stephen Greif inició su carrera a fines de la década de 1960, apareció en la serie de culto al otro lado del Canal, Coronation Street.

También se le ha visto en la serie de espías Les Professionnels , emitida en TF1 en 1989, en la serie americana Pour l'amour du risque , o en la miniserie The Last Days of Pompeii and Ellis Island, the Gates of Hope , en 1984.

Uno de sus personajes más emblemáticos fue el comandante Travis en la serie de ciencia ficción Blake's 7 de la década de 1970. Un personaje malvado, que lleva un inquietante parche negro sobre un ojo.

La película de David Mamet, Spartan en 2004, con Val Kilmer, o Casanova de Lasse Hallström en 2005, junto a Heath Ledger y Sienna Miller, son algunas de sus raras incursiones en el cine.