Tina Turner:  ¿Qué enfermedad tenía, que la hizo pensar en la eutanasia para no sufrir?

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de la legendaria cantante Tina Turner a los 83 años de edad.

El representante de la artista informó que Tina Turner murió en su casa en Suiza tras enfrentar una larga enfermedad.

¿Qué enfermedad tenía Tina Turner?

La cantante Tina Turner tenía cáncer, desde el año 2016 supo su diagnóstico. Sintió unos fuertes calambres que le dejaron semiparalizada, y que forzaron su ingreso hospitalario.

En ese momento, los médicos le dijeron a la cantante que sus riñones no estaban funcionando, tenía una falla renal, pero eso no era todo, sino que tras más pruebas los doctores le detectaron que tenía cáncer intestinal.

Muy pronto vio cómo su estado físico sufría una fuerte decaída, y a las pocas semanas ya casi no podía caminar o alimentarse por sí misma.

Tina Turner publicó su autobiografía llamada “My love story” y en ese texto señaló que tras el fatal diagnóstico pensó en la eutanasia, ya que es legal en Suiza, país en el que residía la cantante y en el cual murió.

A principios de 2016 se inscribió en la lista de la organización Exit, que da apoyo en el procedimiento del suicidio asistido, y esperó su hora.

Sin embargo Tina Turner desistió de la decisión por el amor de su esposo. “Mi marido me dijo que no quería perderme, que no quería a ninguna otra mujer, ni ninguna otra vida”, contó Tina Turner en su libro.