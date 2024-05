¡Nadie las quiere! Danna Paola dice que a ella y a Eiza González no las apoyan en su país

Danna Paola simpatizó con Eiza González al asegurar que ella como mexicana no se siente siempre tan apoyada por sus compatriotas, como reveló sentirse la actriz de Hollywood hace unas cuantas semanas apenas, en la MET Gala 2024.

Eiza González confesó que a pesar de que ella trata de llevar en México en alto y se siente orgullosa de sus raíces, señala que muchas veces los mexicanos no le corresponden y no la tratan de la mejor manera, un sentir bastante doloroso que sin embargo ofendió a varios mexicanos.

En estas polémicas declaraciones figura Danna Paola porque recientemente no ha obtenido el mismo cariño por el público mexicano, desde que en una entrevista aseguró que entre México y España era el país europeo el que guardaba un lugar especial en su corazón.

Danna Paola se identifica con Eiza González

Ahora, Danna Paola remata estos comentarios al señalar recientemente en una entrevista sobre los comentarios de Eiza, "yo la apoyo muchísimo con esa opinión también".

La artista buscó no ahondar en detalles sobre esta situación, seguramente para evitar entrar en una nueva polémica, pero indicó que en ocasiones siente poco apoyo de sus compatriotas, algo a lo que procura no darle demasiada importancia.

"Yo creo que sí, a veces (me he sentido igual que Eiza), pero yo tengo mucho público que me ama y me quiere y nada".declaró antes de partir rapidamente, pues se el captó a punto de abordar un vuelo en el país.

Wendy Guevara defiende a Danna Paola

En un programa de televisión abierta de horario matutino, hablaron sobre la situación que atraviesa Danna Paola y su sentir con respecto al apoyo que recibe de los mexicanos. Ante esto, los conductores decidieron mostrar su apoyo hacia Danna y señalar que muchas veces los mismos mexicanos son quienes terminan hundiendo a sus compatriotas.

Particularmente Wendy Guevara decidió alzar la voz sobre el tema, al señalar que ella a pesar de ser tan querida en el país también ha recibido algunas fuertes críticas que la han hecho perder algo de público.

Por primera vez un periodista de medio tradicional que no tiene miedo de decirlo como es. El Mexicano no quiere ver a otro Mexicano triunfar, por eso tanto hate con Eiza y Danna qué son internacionales. Y como siempre nuestra Wendy tan acertada, deberíamos apoyarlas nosotros. pic.twitter.com/Zd4MkGLl8b — VotosMia ⭐11 de Abril 2024 ⭐ (@VotosMia) May 15, 2024

"Los mexicanos apapachamos mucho a los extranjeros[...] pero también deberían de darnos ese amor a nosotros mismos", aseguró Wendy Guevara.

El reportero Jonathan Barajas defendió tanto a Danna Paola como a Eiza González, al señalar que su único pecado es "tener talento" y señalar que como mexicanos a veces nos falta dar el apoyo a artistas que pueden llegar a lo más alto, lo cual lleva a estos artistas a sentirse poco amados por sus compatriotas.