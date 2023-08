Natalia Jiménez fue víctima de discriminación en un restaurante de Hollywood

Natalia Jiménez denunció a través de redes sociales que fue discriminada en un restaurante de Hollywood por hablar español. La cantautora, quien se volvió popular por pertenecer al grupo La Quinta Estación, relató cómo una mesera le impidió hablar por teléfono con su hija.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increíble", escribió la cantante en el pie de un video que compartió en su cuenta de Instagram. "Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante", señaló Natalia Jiménez.

La intérprete de "El color de tus ojos" agregó que a lado de ella había una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que ella: "Les molesto que estaba hablando en español", aseguró la cantante, quien alertó al público de no ir a ese restaurante que identificó como Gigi's.

Natalia Jiménez se grabó afuera del restaurante, notablemente molesta, y denunció de inmediato el acto de discriminación: "Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí en el restaurante Gigi's, estamos en Hollywood. Estoy aquí para decirles nada más, si van a este restaurante, no se vengan para acá, porque aquí nos discriminan a los latinos", dijo la cantante.

Los seguidores de la artista se pronunciaron a su favor y mandaron mensajes de a apoyo para Natali Jiménez: "Vayan a Google busquen el nombre y escriban una reseña yo ya hice la mía. De nada", escribió un usuario en los comentarios.

Samo, exintegrante de Camila, escribió en la publicación de Natalia Jiménez: "Recuerdo que mi Manager también fue discriminado en West Hollywood, exactamente por estar hablando español. Debemos levantar siempre la voz. Aún hay personas con un nivel muy bajo de conciencia. Te quiero amiga".

DGC