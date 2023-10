Natalia Téllez confiesa que tuvo un romance con un joven casi 10 años menor: 'una delicia... y colágeno'

Natalia Téllez es todo lo contrario a Becky G, cantante a la que le gustan los hombres mayores, esos a los que les dicen señores, pues la conductora reveló que uno de los mejores romances que ha tenido fue con un joven casi 10 años menor que ella, quien no sólo la llenó de colágeno sino de enseñanzas en la vida.

Fue en el programa “Netas Divinas” el lugar en el que Natalia Téllez dio a conocer su amor por los jovencitos y contó cómo fue su experiencia al entablar una relación amatoria con un hombre casi una década menor que ella.

Y es que la conductora salió a humillar a sus compañeras del programa, quienes revelaron que la mayor diferencia de edad que han tenido con una pareja han sido seis años.

Natalia Téllez afirmó que aquel amorío fue una muy grata experiencia para ella y de la cual nunca en la vida se va a arrepentir, pues aquel caballero nueve años menor que ella le enseñó muchas cosas en la vida: "sí consideró que fue, no sólo una relación de la que no me arrepiento sino que una experiencia de vida”.

La famosa agregó que aquel romance no sólo estuvo repleto de encuentros íntimos, pues remarcó que el joven le “dio mucho”, sino que le ayudó a crecer personalmente y a madurar como persona.

“Me curó muchas ideas de expectativas, de prejuicios y de tonterías. No tenía expectativas de esa relación, por lo que disfrute”, dijo.

"No empezó porque yo dijera que me iba a ir a vivir con él, fue un flechazo... fue una atracción física muy fuerte, fue una delicia... queda sólo el disfrute... y el colágeno”, remarcó Natalia Téllez.