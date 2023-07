¿J Balvin? Natalia Téllez afirma que rechazó a un reguetonero 'muy famoso': 'el único que me gusta'

Natalia Téllez se convirtió en la nueva Martha Higareda para muchos, pues afirmó que un reguetonero muy famoso buscó salir con ella y hacerla suya, pero que ella lo rechazó, pues no estaba interesada en relacionarse con ese tipo de personas.

Así lo contó la conductora en el podcast “Auténtico” de Pedro Prieto, en el que también contó como el youtuber la apoyó durante el fin de una relación.

Natalia Téllez. Especial

"Yo estaba en Hoy y corté con un novio del que estaba muy enamorada porque igual me puso el cuerno, la verdad la estaba pasando muy mal y Pedro estaba siendo un bombón. Un día la mesa de espectáculos presentó una nota de un evento donde él iba por primera vez a una alfombra roja con su nueva novia", narró.

"Estábamos parados en el set y yo empecé a temblar, y Pedro me dijo '¿Estás bien?', me abrazó, dimos la espalda al foro, yo estaba llorando y él decía ‘Respira, respira’. Me ayudó mucho, lo sentí tan honestamente amigo", añadió Natali Téllez.

Tras ello, Pedro reveló que Natalia "dejó oportunidades, hasta un cantante reguetonero muy famoso que la invitó".

"El único reguetonero que me gusta", remarcó Natalia Téllez, ante lo cual si amigo remató: “ella estaba enamorada del otro".

"Y ese reguetonero me dijo '¿Dónde está tu novio?', porque me invitaba a comer y le decía 'No, tengo novio'", añadió Natalia Téllez, dejando claro que tanto el cantante como ella tienen unos métodos de ligue muy de prepa y de cringe.

Entonces Titi Jaques, coanfitriona del podcast, le preguntó: "¿volviste a buscar al reguetonero?", ante lo cual Natalia Téllez resaltó: "No, imposible, además él tiene un bebé y está casado".

Finalmente, Pedro dio una pista sobre la identidad del reguetonero que andaba detrás de Natalia: "Vende hot dogs en Nueva York", por lo cual los fans especulan que se trató de J Balvin, pues él solía subir fotos de eso a sus redes.