Natalia Téllez confiesa que hizo el "sin respeto" en el Parque España

Natalia Téllez cuenta mucho sobre su vida íntima, como la vez que relató que su papá la cachó haciendo el “sin respeto”; ahora, la famosa contó que tuvo relaciones en el Parque España de la Condesa.

Así lo narro en “Netas Divinas”, programa en el que sus compañeras le preguntaron cuál había sido el lugar más exótico en el que había hecho el “delicioso”.

“El exotismo no se me ha dado tanto. No, exótico no”, respondió aburriendo a sus compañeras con su falta de audacia.

No obstante, Consuelo Duval le insistió, a lo que Natalia Téllez rompió el silencio y dijo que había tenido intimidad en el parque de la colonia Condesa.

“Bueno, un lugar raro… En un parque en la Condesa en la madrugada”, pronunció, para enseguida dar mayores detalles.

“Había un lugar por donde está el Imperial, había un lugar de hamburguesas 24 horas, enfrente está el Parque España y hay una parte con unas plantas… estaba muy borracha”, añadió.

Facundo, quien era el invitado, le preguntó que si conocía a la persona con la que había realizado “el sudoroso”, a lo que la famosa respondió

“Era mi pareja, tristemente... Fue súper incómodo”, lamentó, a lo que Consuelo Duval replicó con su propia experiencia con un desconocido:

“Uno de los chavos que trabajaba en el teatro me fascinó y terminando la función me dijo: ‘¿Quieres ir a cenar conmigo?’, y de ahí lo hicimos”, dijo.