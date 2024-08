Natanael Cano en Disney+, ¿Cómo y cuándo ver la transmisión en vivo de su concierto en CDMX?

Este viernes, Disney + reveló que transmitirá en vivo el próximo concierto de Natanael Cano en la Ciudad de México, el cual forma parte del Tumbado Tour 2024. El polémico cantante se convierte en el primero en su género en pactar este tipo de unión con la compañía del ratón.

Sin lugar a dudas, Natanael Cano es una de las figuras más importantes en la industria de los corridos tumbados, considerado por muchos como el precursor del género. En ese sentido, el artista sigue cosechando éxitos al convertirse en uno de los rostros principales del estilo musical junto a artistas como Peso Pluma y Junior H.

No cabe duda que este género de la música ha logrado rebasar fronteras y actualmente es todo un referente de la cultura mexicana, por lo que solo podemos esperar que cada vez haya más espacio para el mismo dentro de diversas plataformas.

"El que incursionó un género ahora es la estrella de todo un movimiento", "Estaremos pagando Disney" y "para los que dijeron que no llegaría lejos", son algunos de los comentarios de los seguidores del artista, aunque no todos están muy contentos con la aparición del famoso en la plataforma de streaming, pues resurge el cuestionamiento de si el género de los corridos tumbados enaltece al narcotráfico o no.

¿Cuándo y a qué hora ver el concierto de Natanael Cano en Disney+?

En su publicación, Disney+ Latinoamérica describió, "los corridos tumbados siguen haciendo historia. Se viene una noche inolvidable", junto con los detalles respecto a la transmisión; es decir, el día y los horarios en los que podremos ver el directo de acuerdo con el lugar en el que nos encontremos.

Será el 23 de agosto que se transmita el concierto en vivo. Los horarios son los siguientes, según el país latinoamericano en el que te encuentres:

México y Costa Rica: 21:30 horas

​Colombia y Panamá: 22:30 horas

​Chile: 23:30 horas

​Argentina: 00:30 horas

Los corridos tumbados siguen haciendo historia🔥 Se viene una noche inolvidable! 🦥



El concierto de la mega estrella Natanael Cano se transmitirá en vivo desde CDMX el 23 de agosto #NatanaelEnDisneyPlus pic.twitter.com/1h0VihiodL — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 16, 2024

¿Cómo ver la transmisión en vivo de Disney+?

Cabe mencionar que la repetición de la transmisión del concierto de Natanael Cano estará disponible por un par de días en la plataforma de Disney+, por si no lo puedes ver al momento. Para acceder a la misma, solo debes buscar el evento en la barra de búsqueda de la plataforma y darle play para disfrutar del mismo.