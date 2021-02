Natasha Dupeyrón confesó que fue víctima de abuso sexual ¿a quién señala?

La actriz Natasha Dupeyrón confesó a través de su Instagram que hace años fue víctima de abuso sexual.

Fue a través de las historias donde la actriz de películas como “Plan V” y “La boda de mi mejor amigo” relató su caso; inició contando que hace tiempo fue invitada a participar en una canción feminista, junto a otras 18 mujeres, pero que casi declina el proyecto pues empezó a no sentirse bien.

"Yo casi nunca cuento cosas personales y menos cuando estoy un poco vulnerable... Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción; fui con la mejor actitud porque es un movimiento que amo, pero tenía este sentimiento extraño”, contó.

Cuando empezó a entonar la canción, continuó, fue descubriendo que había partes ésta que le tocaban y dolían.

“La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía; mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando. Sí me estás viendo, habla”, reveló.

Finalmente, Natasha aseguró que es difícil aceptar haber sido víctima de abuso sexual, especialmente porque éstas suelen ser juzgadas mucho más que los violentadores.

“Esta parte de mí no quiere quedarse callada, pero tiene miedo... Hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesitamos mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido tiempo. Gracias a todas las chicas que hablan y denuncian", concluyó.