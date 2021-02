Natasha Dupeyrón manda a decir a su padre que ella no fue abusada sexualmente

A una semana de que Natasha Dupeyrón señaló en sus redes sociales que había sido víctima de abuso sexual, su papá Humberto Dupeyrón, salió a desmentir lo dicho a petición de la actriz, pues según ella fue malinterpretada.

El histrión reveló al programa “Sale el Sol” que Natasha le habló para decirle que el público había entendido mal su mensaje, y que, si le llegaban a llamar a él para preguntarle, explicara lo ocurrido.

Natasha Dupeyrón Instagram

“Mi hija me habló para decir ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así. A mí no me ha pasado nada, papá, y si te hablan para algo, tú diles que están equivocados’”, contó.

Asimismo, Dupeyrón dijo que Natasha le aseguró que le hubiera avisado si en algún momento ella sufrido algún tipo de violencia de género o acoso.

“Ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer, ella defiende todas estas causas difíciles, entonces de ahí ha dado entrevistas y yo no sé cómo se malinterpretó […] ella defiende a estas mujeres, es una mentira”, agregó.