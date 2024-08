¿Quién es Nico Cotton, el presunto nuevo novio de Cazzu?

Tal parece ser que Cazzu ya encontró el amor, después de tomarse un tiempo de reflexionar su vida y criar a su hija Inti, no como Nodal que se casó en corto con su amante Ángela Aguilar, pues los fans aseguran que la cantante argentina habría entablado una relación amorosa con un sujeto llamado Nico Cotton.

Cabe destacar que mientras Nodal y Ángela se la han pasado los últimos meses presumiendo su romance, boda y tratando de llamar la atención señalando que son los rancheros más románticos del condado, Cazzu se ha enfocado en la maternidad y en su carrera, pues hace poco lanzó el tema colaborativo “Modo Animal”.

Al mismo tiempo, los fans han relacionado sentimentalmente a Cazzu con el productor Nico Cotton, originario de Buenos Aires y con quien la famosa ha sido vista en repetidas ocasiones en las últimas semanas.

¿Quién es Nico Cotton?

Nico Cotton ha trabajado con diversos artistas argentinos como Juan Ingaramo, Wos, Nicki Nicole, María Becerra y la polémica ex de Peso Pluma Nicki Nicole. Ha sido acreedor de premios como los Latin Grammys y los Gardel, que son de su país.

Y justamente, en las últimas semanas Nico Cotton ha trabajado con Cazzu en lo que va a ser su nuevo disco, lo cual ha hecho que se generen rumores de que estarían saliendo, pues él compartió una foto donde se ve muy feliz con ella en el estudio de grabación.

Ante los rumores, Nico Cotton dio una entrevista al programa “¡Siéntese Quien Pueda!” donde habló de su presunto noviazgo con la mamá de Inti.

Para el infortunio de los fans, Nico negó tener un romance con Cazzu y remarcó que su relación con ella es meramente profesional.

"Es puramente trabajo, estamos colaborando en su próximo álbum. Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia", dijo.

"A ella la conozco hace mucho tiempo, hicimos su último álbum que se llama 'Nena trampa' y ahora bueno, por suerte nos llevamos muy bien, tenemos además de una relación profesional, somos amigos", sentenció Nico Cotton.