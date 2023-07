Nicola de La casa de los famosos se fractura la mano tras explotar contra Team Infierno

Nicola Porcella no está soporta la presión de la nominación y que el Team Infierno lo haya hecho a un lado por sospechar que los está traicionando, así que el peruano explotó y se fracturó la mano.

Nicola está harto de que el Team Infierno piense que los está traicionando, así que empezó a sentirse mal y terminó golpeando la puerta de metal de uno de los cuartos de la casa.

El peruano estaba tan enojado que no sintió el fuerte golpe que se llevó en la mano, pues después entró al cuarto Cielo a llorar, mientras Jorge Losa lo consolaba.

“Yo he sido el más leal”, dijo Nicola Porcella en referencia a las dudas de su equipo, por su parte, su compañero de Guerreros le trató de levantar el ánimo y señaló que se dio cuenta que toda su lealtad es con el Infierno.

Nicola no se guardó nada y después habló con Sergio Mayer, quien le confesó que el Team Infierno duda de él porque Jorge nunca lo ha nominado y porque la Barby Juárez también se mostró empática con el peruano.

Al final Sergio Mayer le dijo a Nicola que él se estaba tomando muy personal el juego con Wendy Guevara sobre que supuestamente existe una relación entre ellos.

Nicola Porcella se entera que tiene fractura de boxeador

Cada fin de semana los habitantes de La casa de los famosos México tienen una fiesta temática y en la última Nicola fue llamado al confesionario para que los médicos lo revisaran.

El deportista salió con la mano con yeso y mencionó que los especialistas le dijeron que tenía “fractura de boxeador”, tras haberle pegado a la puerta.

¿Qué es una fractura de boxeador?

De acuerdo con páginas especializadas en medicina como la Brigham and Women’s Hospital y la American Society For Surgery of the Hand, la fractura del boxeador es cuando se quiebra el hueso del dedo meñique.

“Se conoce como la fractura del boxeador porque ocurre en los peleadores inexpertos y es cuando típicamente cuando se golpea un objeto con un puño cerrado”, señalan los sitios de especialistas.