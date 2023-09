Nicola Porcella se va a tatuar la bandera de México; 'me siento peruano-mexicano'

Nicola Porcella, modelo, exfutbolista y ganador del segundo lugar de La Casa de los Famosos, fue al programa por internet de Yordi Rosado. Fue durante la conversación de más de hora y media que el peruano reveló que se tatuaría la bandera de México.

El peruano le reveló al conductor que todos los tatuajes que tiene están hechos por una razón. Tiene su ojo con una lágrima, para nunca olvidar un momento doloroso de su vida. También un lobo, que representa su vínculo con su hijo, Adriano, así como un ave fénix.

Fue casi al concluir el programa que Yordi Rosado le tatuó de manera temporal la bandera de México. El peruano reveló en ese momento que se tatuaría la bandera de México y la de Perú.

"Quiero agradecerte nombre México, sé que los tatuajes que tienes son muy importantes", dijo Yordi a Nicola Porcella, quien reveló: "Te cuento que me voy a tatuar las dos banderas. Voy a tatuarme los dos escudos".

"Yo soy peruano, amo mi país como no te imaginas, estoy orgulloso del país que nací, pongo mis canciones del Perú, pero uno siempre tiene un segundo amor y eso es México", dijo Nicola Porcella.

"Para mí México es mi corazón ahorita. México es el país y la gente de volver a ser Nicola", apuntó el exfutbolista, quien agregó que ya va a vivir en este país, junto con su familia.

Le niegan la nacionalidad mexicana a Nicola Porcella

Nicola Porcella, segundo lugar de La Casa de los Famosos, reveló en entrevista con medios de comunicación cuál fue el motivo por el cual le negaron la nacionalidad mexicana. Y es que luego de robarse el corazón de millones de televidentes, el peruano buscaba quedarse a vivir en México con todas las de la ley.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el peruano dijo: “Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades entonces ya estaba viendo el tema".

"Me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana”, señaló el también modelo.

