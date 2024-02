Ninel Conde sufre brutal accidente y se rompe la cara: 'Se le está saliendo el silicón' | VIDEO

La actriz y cantante Ninel Conde sufrió un terrible accidente con el que se rompió la cara y se le deformó la cara por el brutal golpe que se llevó.

La artista publicó un video en sus redes sociales en el que explicó que todo sucedió debido a que comió pizza y le cayó mal.

“Llegó una pizza de este grueso el pan y yo tenía tanta hambre que dije: ‘o sea, de aquí a que reclamo eran las casi 11 de la noche y me comí dos pedazos de esa pizza gigante y me cayó tan pesado, me sentía tan llena que me tomé un tecito para al día siguiente sacar toda esa harina. En la mañana me levanto con un cólico, un retorcijón que terminé con un tremendo chichón”, contó la actriz.

Así le quedó la cara a Ninel Conde tras accidente Foto: Especial

Ninel Conde señaló que tras levantarse para ir al baño le dio un cólico muy fuerte y del dolor tan intenso se desmayó se golpeó en la cara y le salió un chichón que le abarca la mitad de la cara.

“Me desmayé del dolor y caí al suelo y ve nada más esto (señalando el chichón) y me lastimé la lengua”, mencionó la artista.

Los fans de Ninel Conde se asustaron al verla con un golpe brutal y le pidieron que se cuide mucho para que su cara vuelva a su estado normal.

Fans no le creen a Ninel Conde y aseguran que alguien le pegó

Pero hubo otros usuarios que la criticaron y señalaron que no es normal que se haya hecho un golpe tan escandaloso.

Así le quedó la cara a Ninel Conde tras brutal golpe Foto: Especial

Algunos señalaron que en realidad no se pegó como lo contó en su historia, sino que sospechan que alguien la golpeó y otros más aseguran que a Ninel Conde se le hinchó en exageración la cara por el exceso de rellenos faciales que tiene como ácido hialurónico y bótox.

“Yo pensé que la silicona se le fue a la frente”, “Son dos cuernos”, “Eso no es golpe es el plástico o el silicón que se le están saliendo del cuerpo”, “Ya tiene frente casi del tamaño de la cara”, “Eso de la pizza ni ella misma se lo cree. Parece que le dieron un madrazo”, fueron los comentarios de los fans de Ninel Conde.