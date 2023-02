Ninel Conde presume su rostro tras nueva cirugía y asusta a la gente: "Se ve espantosa" (FOTOS)

La actriz y cantante Ninel Conde una vez más volvió a causar asombro por su rostro modificado por los tratamientos estéticos.

Ninel Conde compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que se le ve la cara cambiada.

En las imágenes que Ninel Conde publicó en su Instagram, la actriz aparece posando en una silla colgante de madera, usando un atuendo de color azul que deja ver sus curvas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su rostro, ya que se le nota muy cambiado, sobre todo en la parte de los labios, pues se le ven muy hinchado, grandes y deformados. En otras de las imágenes la cara de Ninel Conde la boca de la cantante luce rara.

Critican a Ninel Conde por su cara

Ninel Conde no quiso saber cuáles eran las críticas que le llegarían, así que limitó los comentarios para evitar leer los mensajes en los que se burlarían de su cara.

te puede interesar Ninel Conde anuncia que abrirá su OnlyFans con una candente probadita (FOTO)

Las imágenes de la cara de Ninel Conde rápidamente se difundieron en otras redes sociales y se viralizaron provocando críticas y burlas hacia la actriz.

Los usuarios de Internet compararon a Ninel Conde con el meme de Calamardo Guapo, otros más aseguraron que la cantante se destruyó el rostro y que luce “espantosa”.

“Desde cuando Ninel Conde parece Calamardo guapo”, “Ay no pobre, ya no es ni tantito lo que fue antes”, “Ya no se da cuenta de lo espantosa que se ve”, “Si Calamardo guapo fuera mujer”, fueron algunos de los comentarios.

Ay nooooo.... pobre ya no es ni tantito lo que fue antes🥴 pic.twitter.com/SZtiFrAA2p — 💜💌💜 (@hellokikita) February 28, 2023

Yo creo que ya no se da cuenta de lo espantosa que se ve. — Doña Carmelita (@CarLon_2020) February 28, 2023

Si #calamardo guapo fuera mujer di 😂😂😂 pos ya esta mas pa ya que pa ca mi adorada #ninelconde pero bueno, ella siempre joven y soporten 😂😂😂 pic.twitter.com/zIAGNVGifR — pathy chismoy (@chismoypaty) February 28, 2023