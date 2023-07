Critican a Ninel Conde por destrozar 'Sálvame' de RBD: '¡se está ahogando!'

Ninel Conde volvió a escandalizar al mundo, pero ahora no fue por sus cirugías en la cara, sino porque destrozó la icónica canción “Sálvame” de RBD, desatando la furia de los fans de Anahí.

Cabe recordar que Ninel Conde interpretó a la mamá de Anahí, Alma Rey” en la telenovela de “Rebelde”, pero eso claramente no le da las credenciales necesarias para cantar satisfactoriamente los éxitos de RBD.

Ninel Conde. Especial

Ninel Conde ofreció un concierto en el que creyó que era una excelentísima idea cantar “Sálvame” de RBD, aprovechando la gira que planea el grupo… si es que Anahí se cura del oído.

Hasta ahora se desconoce en dónde ofreció la “Bombón asesino” tal concierto, pero a los fans les pareció esperpéntico lo que hizo con la canción de RBD.

“Ni Jolette de la Academia se atrevió a tanto”, fue el mensaje que acompañó el video de Ninel, misma que en su show estaba en paños muy menores en el escenario.

RBD. Foto: Especial

Los comentarios d ellos fans no se hicieron esperar y criticaron absolutamente cada aspecto de Ninel Conde: desde su pésima interpretación hasta su atuendo.

"Por los clavos de cristo, que es esta masacre auditiva", "Hasta yo que no soy Lola Cortés me ataqué", "Perdónenla es que estaba malita de la garganta", "Qué feo canta esa mujer, la neta. Yo no pagaría por ver eso" y “El atuendo no va con la canción tampoco", le dijeron.