Critican a Ninel Conde por su 'extraña' forma de caminar: 'se acabó las rodillas'

A Ninel Conde la gente no la deja en paz y ahora la famosa cantante y actriz fue severamente criticada por los internautas debido a que aseguraron que mostró una manera muy rara de caminar en una alfombra roja.

Ninel Conde asistió al evento de 25 aniversario del programa de chismes “El Gordo y la Flaca”; ahí se desarrolló una alfombra roja en la que desfilaron diversas personalidades de la farándula, como la “bombón asesino”.

La famosa destacó por lucir un vestido verde corto muy revelador y chick, pero en lo que la gente se fijó fue en otra cosa.

Y es que “El Gordo y la Flaca” subió a sus redes un video en el que justamente Ninel está caminado por esa pasarela, pero para el parecer de la gente, la manera en la que lo hizo fue extraña y desató burlas y críticas en los comentarios.

"Como que necesita unas clasesitas de modelaje mi amiga", "Que le pasa porque no puede caminar bien?", "No es fácil caminar con esos zapatos y más en esa carpeta que veo que es bien cómoda", "Nada de estilo al caminar", "Ya le cayeron los años, anda lenta. O ¿se habrá chingado las rodillas?", “Camina como tullida”, "Hay mucho cuero en ese alcohol " y “Al parecer que se acabó las rodillas Ninel”, le dijeron.

Y obviamente los internautas también se pusieron a tirarle hate a la famosa por su apariencia física, asegurando que ya tiene una sobredosis de cirugías estéticas:

"Ay no a esa mujer ya no le entra más botox y cirugía que pesar", "Será la hija de Lyn May? Que diferente está esa pobre mujer, perdió total naturalidad", “Qué triste, ya no es ni la sombra de lo que era antes” y "Esta mujer está rara mucho silicón", comentaron los usuarios de redes sociales.