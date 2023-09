Erik Rubín por fin dejará la casa de Andrea Legarreta: 'No es fácil'

Por fin Erik Rubín va a hacer lo que cualquier persona con inteligencia emocional y auto respeto haría tras divorciarse, pues el famoso anunció que ya se va a salir de vivir de ala casa de Andrea Legarreta.

Cabe recordar que hace unas semanas el famoso reveló que no sólo seguí viviendo con Andrea Legarreta, sino que hasta seguía durmiendo en la misma cama.

Erik Rubín Foto: Especial

En entrevista con “De Primera Mano”, Erik Rubín remarcó que su relación con Andrea Legarreta no terminó por la presunta infidelidad con Mónica Noguera que se estuvo rumoreando, por ello pidió un alto a los chismes y defendió a la conductora que es su amiga.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que Erik Rubín confirmó que ya se va a salir de vivir de la casa de Andrea Legarreta, lo cual dijo que seguía haciendo debido a que tras la muerte de la madre de la conductora decidió permanecer con ella y sus hijas para ayudarlas en el duelo de la pérdida.

Erik Rubín recordó que salirse de esa casa fue algo que le recomendó su terapeuta: “sigo aquí en casa, no hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento".

No obstante, su estadía en ese domicilio ya tiene los días contados: “Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo, entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente (lo que pasa)”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta Especial

“No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes (...) Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”, remarcó el famoso.

“Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo, porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar porque inclusive es algo que veníamos tiempo atrás, platicándolo”, finalizó Erik Rubín.