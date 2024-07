Niurka revela que Juan Osorio le cobra porcentajes a su hijo Emilio: 'le firmaste como mánager'

Niurka Marcos volvió a despotricar en contra de su ex esposo Juan Osorio y ahora la vedette más polémica de todos los tiempos reveló que el productor no sólo ayuda a su hijo Emilio Osorio con su carrera por su lazo sanguíneo, sino porque también le cobra un porcentaje de lo que gana.

Así lo dio a conocer Niurka en una reciente entrevista con el programa “Ventaneando”, emisión en la cual la cubana se le dejó ir con todo a su ex esposo, a quien ha criticado en los últimos días por el fracaso de “Aventurera”.

En sus más recientes palabras, Niurka señaló que Juan Osorio debería de agradecerle porque actualmente le cobra al hijo que engendró con ella, Emilio Osorio, para representarlo, cosa que también le hizo a ella cuando eran pareja.

“¿Crees que no se benefició de esto? Claro que cobró su 20%. Me firmaste como tu representada, ganaste mucho más dinero conmigo del que te pagaba Televisa como productor. ¿O no, Juan?”, inició Niurka en sus declaraciones.

Tras ello, la famosa actriz y modelo de calendarios de vulcanizadora señaló que su ex tiene las mismas prácticas explotadoras con su primogénito:

“Otro pequeño detalle: te di un hijo, un bello y talentoso hijo. Le firmaste como su manager y también le cobras un porcentaje de lo que gana, como debe ser. Imagínate todo lo que me tienes que agradecer”, sentenció Niurka.

Finalmente, Niurka afirmó que la causante de todos los choques que ella y Juan Osorio han tenido últimamente es Eva Daniela, la novia del productor que podría ser su nieta por la diferencia de edad, y a la cual también ha intentado colocar en diversos proyectos, sin éxito alguno.

“Las personas que te rodean últimamente, que solo causan problemas y te llevan a discutir con tus hijos por culpa de esa relación tóxica. Se tenía que decir y se dijo: tú me buscaste, tú me encontraste. Me sacaste de hacer televisión en Yucatán para llevarme a tus telenovelas”, pronunció Niurka.