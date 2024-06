VIDEO | Niurka explota contra Juan Osorio por defender la nueva 'Aventurera', 'tú no has hecho a nadie'

Hace un par de días, se viralizó la respuesta de Juan Osorio a los comentarios de Niurka Marcos y Lis Vega por la nueva versión de Aventurera, la icónica obra de teatro en la que señalan a Irina Baeva por no hacer un buen trabajo como Elena Tejero, personaje principal.

Ahora, 'la mujer escándalo', ha reaccionado al último mensaje de Juan Osorio, en el que el director destacaba que tanto Niurka como Lis Vega 'le debían' la carrera al reconocido productor, al señalar que él fue quien les abrió las puertas en el mundo del espectáculo en México .

La madre de Emilio Osorio no pudo quedarse callada ante los recientes comentarios de su ex pareja y por ello, reaccionó de manera explosiva sobre la situación a través de un video que publico en sus redes sociales.

Niurka reacciona al comentario de Juan Osorio

A través de un video, la famosa se reía mientras se dirigía a su ex pareja, Juan Osorio, por los comentarios en lo que aseguró que él hizo las carreras de Niurka y Lis Vega. En ese sentido, le pidió que dejara de adjudicarse el talento de terceros.

"No sabes lo que acabas de hacer bebé, ay bobito... ¿Sabes cuál es el talento de un productor?", le cuestiona Niurka en el video, pues se dirige de manera directa al famoso, "juntar a muchos talentos ya preparados, listos, para crear un producto extraordinario", explicó.

En ese sentido, le dijo que si bien él tiene la plataforma, necesita de un equipo completo de escritores, productores, asociados y talentos en el escenario, para llevar a buen puerto una producción de cualquier tipo.

La vedette remató al decir, "tú no has hecho a nadie, tu haces telenovelas, teatro no" y reírse fuertemente ante la situación. Retomando lo pasado, mencionó que él se encarga de reunir a los actores o actrices que funcionen para una producción:

"Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno, pero prueba de que no eres el rey Midas, es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette, aparte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puedes [...] porque Niurka hay solo una mi amor, con la pena", exclamó.

Los comentarios sobre la declaración de Niurka se dividieron, entre quienes estaban de acuerdo con que el talento no lo da el productor, y otros usuarios que destacaron que sí fue importante la influencia de Juan Osorio para que la vedette alcanzara el nivel de fama que ahora disfruta en México.