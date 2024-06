Leslie Gallardo ataca a Karol Sevilla por decir que Emilio Osorio no la supera: 'no te corresonde el saco'

Para nadie es nuevo que famosos juveniles como Emilio Osorio, Karol Sevilla y Leslie Gallardo carecen de inteligencia emocional y madurez para abordar diversos temas y que su visión de la vida como una telenovela está muy marcada en lo que hacen. Pero la actual novia del hijo de Niurka lo dejó más que claro al ponerse a atacar a la ex de su hombre por unas declaraciones que hizo sobre él.

Y es que Karol Sevilla afirmó que Emilio Osorio sigue obsesionado con ella pues afirmó que el neó baby de Niurka y Juan Osorio le dedica sus canciones porque no puede dejar de pensar en ella pese a que ya tiene otra novia desde hace meses.

Esto lo dijo Karol luego de que Emilio afirmó que las disqueras de ambos jugaban un papel muy importante en su noviazgo y muchas cosas se hacían por mera publicidad… de la más cringe que se ha visto en la farándula contemporánea.

En una reciente entrevista, Karol Sevilla se comparó con las potras Belinda y Jenni Rivera, pues dijo que era una mujer tan inolvidable (posiblemente en los aspectos amatorios y suculentos), pues Emilio Osorio sigue deseándola, ya que según ella la última canción de el “Halcón” está dedicada a ella.

“A Belinda se la tatúan y a mí me dedican canciones. Entonces, muy feliz de hacer esto. Pero yo al final lo que no quiero hacer, no voy a hablar nunca mal de nadie, porque no me hicieron nunca nada malo. Entonces yo deseo completamente todo el éxito del mundo a él y a su familia”, pronunció Karol Sevilla.

Tras ello, Leslie Gallardo, la novia actual de Emilio Osorio, decidió despotricar en contra de la mujer que era la dueña de las quincenas que actualmente le corresponden, afirmando que no es tan “inolvidable” como ella dice ser… aunque asegurando que tiene nada en su contra.

“Dice que es la inolvidable y esto que el otro. Bueno, hermana, si te quisiste poner un saco que no corresponde, adelante. Emilio ha tenido muchas exes. Le escribió a todas ellas juntas”, pronunció Leslie Gallardo peluseando a Karol Sevilla… y dejando claro que famosos como ella no tienen la capacidad de ignorar declaraciones nefastas y evitar hacer polémica.