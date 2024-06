Critican a Emilio Osorio por trabajar otra vez con su papá Juan: 'nepo baby sin talento'

Para nadie es nuevo que Emilio Osorio, el hijo del productor Juan Osorio y la escandalosa Niurka, le debe lo que tiene de carrera en la farándula a sus padres. No obstante, él mismo sabe que es un nepo baby y en su intento de distanciarse de sus padre trató de cambiarse el nombre artístico a Emilio el halcón, cosa que a nadie le importó, pues tras su salida de “La casa de los famosos” dejó de ser relevante.

Por ello, la gente acusó de hipócrita a Emilio Ososrio porque se dio a conocer que se sumará a uno de los más recientes proyectos de su papá Juan, dejando claro que siempre vivirá en la sombra de sus famosos progenitores y que lo que llegue a construir de su carrera será gracias a que sus progenitores le acomodaron todo y no porque tenga un talento real.

La audición de Emilio Osorio (@mailomarcos) en "La Voz México" fue pésima.



A lo mejor le ganaron los nervios o en definitiva no canta tan bien como lo cree.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/W6nvgDoQSk — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 20, 2023

Y es que esta semana se dio a conocer que Juan Osorio le había dado nuevamente trabajo a Emilio, gracias a la conferencia de prensa que se hizo de “Aventurera”, la nueva versión de la legendaria obra de Carmen Salinas en la que también salía Niurka.

Y es que durante el encuentro con los medios se reveló que Emilio Osorio, el ex no famoso de Karol Sevilla, participará en la nueva versión de “Aventurera”. Afortunadamente, no va a ser parte del elenco principal de la obra, sino que será integrante de del equipo musical, pues interpretará, con su nada prodigiosa voz, algunos boleros durante las funciones.

La noticia no le pareció nada a los fans de la obra producida originalmente por Carmen Salinas ni al público en general, pues lamentaron que Juan Osorio tenga que meter en cada uno de sus proyectos a su hijo con el afán de intentar que tenga una carrera y que sea alguien en la farándula.

“Ay, qué sorpresa con el nepo baby, si no fuera por su padrastro y producciones nacas no sale ni Galavisión”, “ese nepo baby sin talento le quitó su lugar a alguien que sí vale la pena que triunfe”, “a ver cuando nos renuncia de la de vida”, “pobre Carmencita Salinas, se debe de estar revolcando en su tumba al ver el cagadero que están haciendo con su obra” y “en qué proyecto de Juan Osorio no está. Hay que saber que no es tan bueno como para ponerlo en todo y sólo lo está quemando, está cansando al público”, le dijeron.