Nomadland se perfila como la gran ganadora en los Oscar

La cinta Nomadland, de Chloé Zhao, se perfila como la gran ganadora en esta edición de los Premios Oscar, ya que hasta el momento es la que ha obtenido el mayor número de galardones, por lo menos en las seis galas más importantes de la temporada, al alzarse con 10. Además, en las casas de apuestas también es la preferida.

En los reconocimientos que ha arrasado han sido los Globos de Oro, los BAFTA, los Critics’s Choice Awards, los del Sindicato de Actores (SAG), los del Sindicato de Directores (DGA) y los del Sindicato de Guionistas (WGA).

En los Globos de Oro y los BAFTA ha sido galardonada en las categorías más importantes: Mejor Película y Mejor Dirección, por lo que se prevé que repita la fórmula en la ceremonia de los Oscar, que tendrá lugar el próximo domingo.

Después de Nomadland, en cantidad de número de estatuillas están The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Promising Young Woman, Minari y Judas and the Black Messiah, todas con cuatro.

The Father y Mank tienen sólo dos galardones, pese a que ésta última ha arrasado en nominaciones; por ejemplo, en los premios de la Academia de Hollywood tiene 10 postulaciones; mientras que Nomadland compite con seis.

Nomadland ha sido la gran sorpresa de esta temporada de premios, ya que Chloé Zhao ha hecho historia al convertirse en la primera realizadora asiática en ganar un Globo de Oro a Mejor Director y es la segunda mujer en la historia en ser premiada en esta categoría, al igual que en los BAFTA y en los galardones del Sindicato de Directores de Hollywood.

La cinta protagonizada por Frances McDormand sigue la historia de una mujer de 61 años, que tras el fallecimiento de su esposo y perder su trabajo decide comprar una casa rodante para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos, con el fin de conseguir un empleo.

“La historia disipó todo mi romanticismo con respecto a tomar la carretera en una van. Fue una buena cachetada de la realidad del asunto y me permitió saber exactamente por qué tanta gente se ve atraída hacia esa alternativa en términos económicos”, ha comentado de la historia la actriz Frances Mc Dormand.

ARRASA EN LAS QUINIELAS

En las casas de apuestas digitales, la cinta Nomadland también es la preferida en días previos a la ceremonia de premiación; por ejemplo, en Mondo Best tiene una cuota de 1.14 por cada euro apostado, lo cual quiere decir que tiene más probabilidades de ganar en la categoría Mejor Película en los Oscar.

La cifra de Nomadland está muy alejada de filmes como The Trial Of The Chicago 7, con una cuota de 7; Minari con 16.50 y Promising Young Woman con 19. Éstos tienen cuotas más altas, debido a que tienen menos posibilidades de alzarse con la estatuilla en los Premios Oscar.

En la casa de apuestas virtual bet365, la película de Chloé Zhao también supera por mucho al resto, pues tiene una cuota de 1.16, la más baja porque tiene más posibilidades de ganar; mientras que Minari cuenta con 17, Promising Young Woman con 21, Mank y Judas and the Black Me-ssiah, con 41, cada una, y Sound of Metal y The Father con 81.

Por su parte, en betfair, Nomadland también es la favorita, pues tiene una cuota de 1.14; después están The Trial of the Chicago 7, con 7; Primising Young Woman, con 10; Minari, con 14; Judas and the Black Messiah, con 18; y The Father, Mank y The Sound of Metal con 25.

En la categoría Mejor Director, Chloé Zhao también encabeza las apuestas. En bet365, la realizadora tiene una cuota de 1.04; a diferencia de David Fincher (Mank), que tiene 10; Lee Issac Chung (Minari) y Emerald Fennell (Promising Young Woman) figuran con 21 y Thomas Vinterberg (Another Round), con 26.

Mientras que en betfair, Zhao tiene una cuota de 1.04 y muy lejos están David Fincher con 8, Emerald Fennell con 12, Lee Isaac Chung con 20 y Thomas Vinterberg con 50.