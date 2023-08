Nominados al Ariel urgen regular streaming y mejorar condiciones de trabajo en la industria

Desde hace más de tres meses la industria del cine en Hollywood se encuentra en vilo, primero con la huelga del sindicato de guionistas y recientemente con la de actores, que pararon sus labores para exigir que las plataformas de streaming compartan de manera justa los ingresos que generan y se regule el uso de la Inteligencia Artificial, movilizaciones que en México se ven como un ejemplo a seguir para que actores, guionistas, staff y crew tengan mejores condiciones de trabajo.

Así lo consideraron en entrevista con La Razón Dolores Heredia, Julieta Egurrola, Raúl Briones, Martha Claudia Moreno y Natalia Solián, nominados al Premio Ariel, quienes apuntan que en nuestro país, aunque el gremio no tiene la fuerza de los sindicatos de Hollywood, pueden impulsar cambios que les permitan mejorar las condiciones en las que actualmente laboran quienes trabajan en la industria audiovisual, pues no cuentan con seguro médico, prestaciones ni pagos justos y tienen jornadas de trabajo excesivas.

“Se están agandallando las plataformas, todos los nombres que conocemos, porque es venga, venga, venga, ganancia, ganancia, y de pronto dices, compartan, repartan; no sólo eso también es qué va a pasar con mi imagen, con mi trabajo, hay muchas cosas en cuestión que sí debemos de estar atentos en México para saber qué pasa allá, porque nos va llegar acá”, comentó en charla con este diario durante el pasado encuentro de nominados al Ariel, Julieta Egurrola, quien compite en la categoría Mejor Actriz por su protagónico en la película Ruido.

En lo anterior coincidió Dolores Heredia, nominada a Mejor Coactuación Femenina por El norte sobre el vacío: “Las huelgas en Hollywood son algo que nos está tocando la campanita para ponernos las pilas, porque se tiene que repartir de mejor manera, nos pagan una vez, nos piden todo, hasta uso de nuestras redes sociales para promocionar y tú dices, las redes sociales son mías, yo pago la plataforma, le doy el mantenimiento, contenido y estás obligándome a que yo use mis redes sociales; no hay un equilibrio”.

Raúl Briones, nominado a Mejor Coactuación Masculina por El norte sobre el vacío, añadió que el Estado mexicano e debe regular el mundo digital.

La llegada de las plataformas digitales a la industria audiovisual ha generado todo un reto, con el boom que tuvieron durante la pandemia, periodo en el que los cines se vieron obligados a cerrar en todo el mundo, les ha permitido tener mayores alcances y ganancias, por ejemplo, en 2021 Netflix, Disney+ y Blim crecieron 24 por ciento, mientras que la exhibición de cine cayó 80 por ciento aquel año. Sin embargo, esto no significó cambios en los contratos para actores y guionistas, quienes en Estados Unidos reclaman aumentos de sueldo y que se replanteen los salarios residuales, una compensación económica que se paga a los histriones cada vez que se repiten las series o cintas en las que han aparecido.

En México la realidad es aún más grave, Raúl Briones aseveró que “sigue siendo mano de obra barata la de aquí, tenemos que revisar los contratos colectivos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque la distribución sigue siendo el gran problema de nuestro cine”.

Dijo que es necesario regular las horas de trabajo y proteger a gremios mucho más vulnerables como el crew y el staff. “Debe cambiar la regulación de la jornada laboral, aunque está tipificado que son ocho horas, en el fondo son 13, 14 horas, cuando tienes la ventaja de que está tu sindicato te pagan horas extras, pero llega un punto en que no son suficientes las horas extras, porque no estamos hablando de un tema económico, sino humano.

“Hace falta regulación para el staff y el crew, sindicatos para ellos, yo como actor protagónico tengo un montón de privilegios, puedo exigir un montón de cosas, si pido de comer algo me lo traen, pero mis compañeros no tienen sillas, los extras no tienen ni una sombra para estar, la gente que está detrás de cámara, que no son cabezas de departamento son la clase obrera, la que sigue siendo explotada por cualquier medio incluso el nuestro, ahí tenemos que señalar un problema para que la gente gane mejor, tenga mejores jornadas laborales”, apuntó.

Martha Claudia Moreno, nominada a Mejor Coactuación Femenina por Huesera, expresó que es necesario regular las horas laborales. “Es inhumano, es equivalente, aunque no lo parezca, a largas jornadas de trabajo en una fábrica, los que nos dedicamos al quehacer cinematográfico estamos igual.

“Hay áreas muy desamparadas como los guionistas, el crew, trabajan mínimo 12 horas, es una salvajada, pero como está el glamour de que haces películas, hay una romantización con lo que hacemos, la gente piensa que uno tiene costales de dólares, no es así, no tenemos seguro, no somos sujeto a crédito, no tenemos Afore, no tenemos nada”, dijo la actriz con 33 años de trayectoria.

Por su parte, Julieta Egurrola coincidió que entre los temas pendientes están las prestaciones para los intérpretes.

“No tenemos prestaciones ni vacaciones, no es que quiera ser burócrata, pero sí tenemos que tener algo, en la cuestión de salud hace años se buscaron en la Cámara de Diputados, en el Senado, iniciativas para ver esta situación, porque estamos por honorarios. Según el sapo es la pedrada, algunos cobran más y algunos menos, pero se debe buscar una equidad”.

En lo anterior coincidió Natalia Solián, nominada a Mejor Actriz por su protagónico en Huesera.

“Si Estados Unidos llega a un acuerdo sería necesario sumarnos a la acción, porque la figura del actor está totalmente desprotegida desde hace muchos años, tenemos que atenderlo, en los últimos cinco años hemos sido testigos de accidentes brutales que tienen que ver con esa falta de comprensión”, lamentó la joven intérprete.

Si bien se han hecho algunos esfuerzos, desde hace casi 90 años cuando Mario Moreno Cantinflas ideó el primer sindicato de actores en México, la Asociación Nacional de Actores, y después en 1957 se fundó la Asociación Nacional de Intérpretes. Además de una serie de iniciativas con miras a dar seguridad social a los actores, pero sin que hayan progresado, los entrevistados ven que no tienen la misma fuerza gremial que sus colegas en Estados Unidos, por lo que observan un panorama más adverso.

“Se tienen que mover las aguas, no hay que tener miedo, no tenemos la misma fuerza política como sindicato que tienen allá, pero aquí hay muchos intentos, valiosos intentos y no sólo intentos, trabajo de nuestro sindicato, hay organizaciones que apenas están surgiendo, los guionistas acaban de organizarse”, dijo.

La actriz consideró que es necesario ir adelante en los cambios que se están viendo en la industria y no querer regular cuando ya están establecidos modelos. “Hoy tenemos una gran oportunidad, tenemos una Ley de Cinematografía ahí tendría que estar todo”, externó.

“Tenemos que unir fuerzas y eso solamente lo vamos a poder hacer robusteciendo nuestro sindicato, pagando nuestras cuotas, exigiendo que la ANDA entre en los proyectos, hay mucho terreno que discutir”, concluyó Raúl Briones.