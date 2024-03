¿Quién es el noveno SALVADO en La Casa de los Famosos 2024?

Este domingo, se llevó a cabo la gala de salvación en La Casa de los Famosos 2024, donde uno de los participantes decidió a quién salvar esta semana de la eliminación que sucederá este próximo lunes. La tensión en la casa es palpable, después de que Maripily Rivera se despidiera de la alianza en el Cuarto Tierra y el resto de las habitaciones también mostraran desunión por la llegada de nuevos integrantes.

La semana pasada, Guty Carrera se despidió del reality y ahora otro de los grandes líderes en La Casa de los Famosos está nominado y podría salir esta semana. Los integrantes aseguran que el ambiente dentro del reality inspira desconfianza por parte de todos los miembros, lo cual se refleja en las tensiones en peleas.

Horacio: “Si la traicionaron”



Manelyk: “Para mi no hubo traición mas bien ya los tenia hasta aquí” #LCDLF4 pic.twitter.com/cKJpPgsdQQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 25, 2024

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos 2024

Lupillo Rivera

​Alfredo Adame​

Cristina Porta

​Maripily Rivera

​Bronca

Durante los posicionamientos, se hizo notar que en la casa ya no hay amigos, pues los reclamos no faltaron en ningun momento. Llamó la atención prinicpalmente el encuentro de Maripily con los integrantes de Tierra, quienes no dudaron en lanzarse en contra de la famosa que se encuentra nominada actualmente. Cristina también recibió ataques por parte de Alana y Aleska, mientras que Bronca y Lupillo vivieron un posicionamiento tranquilo donde ninguno de los integrantes dijo algo negativo sobre ellos.

Contra Maripily se posicionaron: Ariadna, Divaza, Geraldine Bazán, Clovis, Serrath, Romeh

Contra Bronca se posicionó: Patricia Corcino,

Contra Cristina se pocisionaron: Alana y Aleska

Contra Lupillo se pocisionó: Paulo

¿Quién es el SALVADO esta semana en La Casa de los Famosos 2024?

Melaza salvó a La Bronca esta semana en La Casa de los Famosos 2024, tras asegurar que esto se debía a que la famosa había entrado junto a él a la casa y formaba parte de su cuarto, por lo cual le debía lealtad.