Ángela Aguilar se volvió tendencia en los últimos días tras su interpretación del Himno Nacional mexicano en la pelea de “Canelo” Álvarez.

Sin embargo, antes de que este hecho pusiera a Ángela Aguilar en medio del ojo público sus fans y los usuarios de Internet han estado interesados en la vida privada de la joven cantante.

A lo largo de su carrera musical, Ángela Aguilar se ha enfrentado a varios rumores sobre supuestos noviazgos en los que hasta la han emparejado con Christian Nodal, actual novio de Belinda, y con famosos tiktokers.

¿Quién es el novio de Ángela Aguilar?

La cantante Ángela Aguilar ha revelado en algunas entrevistas y hasta en su canal de YouTube que es muy cuidadosa de su vida privada y que en caso de que llegue a tener novio no lo hará de conocimiento público.

“Ni novio he tenido y hasta me quieren sacar casada…Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio, por qué, porque no se me hace decente. O sea, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas. Pero, cuando me vaya a casar y así, ya les aviso y ni se van a dar cuenta por qué van a decir ni novio tiene y luego está casada”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Además, la intérprete a dejado claro que por ahora está enfocada en su carrera musical y no en tener una relación de pareja con alguien.

Sin embargo, a Ángela Aguilar no le faltan pretendientes, hasta un tiktoker estaba dispuesto a llevarle serenata.

"Amigos han escuchado la canción, cómo quiera te va a correr mi papá, imagínense llevarle serenata a Ángela Aguilar y de la nada salga Pepe Aguilar a correrte, ¡qué ofertón!, ¡Ángela Aguilar, yo jaló!", expresó el influencer, después se arrepintió porque dijo que el papá de la joven es muy alto e imponente.