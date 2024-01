Novio de Paola Suárez ya apareció, da su versión y dice que la va a demandar

Después de que se viralizara el caso de Paola Suárez, quien habría sido golpeada por su novio, José de Jesús Castro Gómez, el presunto agresor salió a dar sus primeras declaraciones con respecto al hecho, donde señaló que buscará contrademandar a su pareja y aseguró que no se esconde ni se encuentra prófugo como señalan en redes sociales, sino que da la cara con respecto a la situación.

El joven dio su versión sobre lo que sucedió para que Paola Suárez llegara al hospital con un ojo morado el cual puede perder; así como con un par de costillas rotas y el tabique de la nariz desviado; el novio de la influencer asegura que él no fue el responsable de dichos golpes, sino que se trató de un accidente diferente.

Él es el novio de Paola Suárez Foto: Especial

Esta es la versión del presunto agresor de Paolita Suárez

"Andabamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lampara y ahí fue donde se pegó" señala José respecto a lo que sucedió en la mañana de este martes, a pocas horas de que él le pidiera matrimonio a la perdida.

Además, asegura que él no lanzó a la joven del balcón, como se teorizó inicialmente, aunque esto ya lo había mencionado anteriormente Wendy Guevara. "Yo ya estaba afuera" se excusó y aseguró que el guardia de seguridad de la privada en la que vive la mujer vio cuando ella se lanzó del balcón.

No puedo creer el cinismo de esta persona, JUSTICIA PARA PAOLITA SUÁREZ. 🤬 pic.twitter.com/x1uKExagrP — JJ 🦋🐝🐹 (@j__kos) January 11, 2024

Castro agregó que teme por su seguridad y la de su familia, pero no porque en las redes sociales se han realizado una serie de amenazas en su contra donde aseguran que lo van a buscar para "darle su merecido", sino porque asegura que ella lo amenazó:

"Ella me dijo que tenía todo el suficiente dinero como para mandarme a matar" asegura el joven tras trastabillar un poco con sus palabras. Todo esto sucede mientras no mira demasiado a la cámara que lo apunta. Estas declaraciones han sido tomadas con un grano de sal por parte de los usuarios, quienes no están seguros de creerle al sujeto.