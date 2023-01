Ofelia Cano afirma que Jorge Salinas planeó su 'infidelidad' con la nutrióloga: "Para llamar la atención"

Tal parece ser que Jorge Salinas le fue presuntamente infiel a Elizabeth Álvarez con la nutrióloga Anna Paula, no para satisfacer sus necesidades carnales sino para figurar en la farándula.

Así lo afirmó la actriz Ofelia Cano, quien señaló que ése es el modus operandi de Jorge Salinas y que no es la primera vez que se involucra en chismes para que sus proyectos televisivos tengan más pegue con la audiencia.

No sabía que #Yerimua era la tercera en discordia 😳😳 hocicona quedé #JorgeSalinas #ElizabethAlvarez 😳🤣

Doctora Ana Paula CASTILLO , nutrióloga pic.twitter.com/1L1mV1Uzwl — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) January 18, 2023

Ofelia Cano recordó en su entrevista con Inés Moreno que en 2007 conoció a un mánager que trabajaba con Jorge Salinas; su relación consistía en tomarle fotos al famoso en situaciones comprometedoras para así mantenerse vigente a través de chismes.

"Cuando vi esta nota sentí muy feo por Elizabeth, pero luego me acordé que un mánager me llevó a Miami, en 2007, y yo platicaba mucho con él. Era un periodista y se dedicó mucho al paparazzi, entonces me contaba que Jorge Salinas, cuando iba a Miami, cuando supuestamente se deprimía, llegaba a su casa de Miami, y ahí armaban sus estrategias", narró.

En ese entonces, Jorge Salinas estaba casado con Fátima Boggio, por lo que aprovechó para sacar el escándalo respecto a la paternidad de la hija que tuvo con Adriana Cataño: “Jorge Salinas estaba casado con la peruana, conoce a este señor y con ayuda de él, los paparazzi lo seguían, es muy audaz Jorge".

Es por ello que Ofelia Cano afirma que la infidelidad con la nutrióloga “fue armada totalmente, qué casualidad: sigo con mi mujer, 'yo no le voy a fallar', pues claro que no, esto está tan bien armado, tan bien armado, que caen todos. Fue armado por él mismo, con ayuda de la doctora".

Analizando las fotos, no se ve que Jorge Salinas realmente le esté dando un beso de boca a boca. En la primera que pongo podría ser que es un beso en la mejilla; la cabeza de la chica está inclinada hacia la izquierda. En la segunda foto, es de cuando se están separando. pic.twitter.com/OMHjaf869J — Pisto Jr. (@Pistorey) January 17, 2023

Finalmente, Ofelia Cano aseveró que Jorge Salinas y la nutrióloga Anna Paula se pusieron de acuerdo para beneficiarse en sus respectivas carreras.

"La nutrióloga no es clara, no es transparente, titubea para hablar. Es más, en la entrevista que acaba de dar Jorge Salinas, no hay una coherencia, no hay una respuesta honesta, vean sus ojos, cómo voltea. Jorge Salinas hace este tipo de cosas para llamar la atención, para que le den foco, como Jorge Salinas no tiene ya tanto foco como antes, entonces armó una estrategia, a lo mejor hasta con la misma producción", sentenció.