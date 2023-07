"Ojalá que Huesera sea una semillita para ver más nuestro cine"

La película Huesera le ha dado a la realizadora Michelle Garza Cervera diversas sorpresas que la hacen tener fe en el cine mexicano y la llenan de esperanza de ser una semilla que impulse que cada vez más se exhiba y se vea el séptimo arte nacional.

La primera satisfacción que le dio el filme fue llegar a mil pantallas y lograr más de 600 mil espectadores en sus tres semanas de proyección, algo poco usual para una producción nacional; la segunda, arrasar en las nominaciones a los Premios Ariel, con 17 postulaciones.

“El estreno en México con mil pantallas fue una sorpresa que nunca soñamos y que vino a recordarme la pasión que tengo y la importancia de hacer cine para que se comparta y se vea, también esto le da fe al cine mexicano, de que realmente podemos llegar a ese número de salas y proyección”, indicó Garza Cervera, en entrevista con La Razón.

“Lamentablemente no alcanzan la distribución y es muy triste porque, son grandes obras, pero que quedan sin verse, sobre todo, por miradas mexicanas, ojalá que Huesera sea una semillita más en el camino de cambiar eso, poder ver más nuestro cine nacional, no sólo los blockbusteres hollywoodenses que se estrenan”, abundó la segunda realizadora mexicana en presentar un filme completamente de horror.

La cineasta, quien con su ópera prima Huesera ha impactado no sólo en la comunidad fílmica del país sino en el público que vio el largometraje, habla con conocimiento de causa, tan sólo el año pasado de los 396 estrenos sólo 88 eran nacionales, según registró el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, del Instituto Mexicano de Cinematografía. Únicamente seis millones de espectadores eligieron ver una cinta nacional.

jamás hicimos la película pensando en esto, por supuesto que es muy gratificante, sobre todo viniendo de la Academia Mexicana de nuestro país, el cual nos inspiró para hacer esta película. Nos llena de satisfacción y de fe en el cine mexicano también

Michelle Garza Cervera, Directora de cine

Garza Cervera espera que cada vez más, tanto exhibidores como distribuidores confíen en los proyectos mexicanos. “Los cineastas y artistas lo que queremos es hacer un reflejo de un momento específico de nuestra historia, es importante tener ese registro y que se comparta”, manifestó.

Sobre sus nominaciones al Ariel, entre éstas en las categorías principales, Mejor Película, Dirección, Ópera Prima y Guion Original, expresó sentirse orgullosa de este logro.

“Alegra ver que las cosas están cambiando poco a poco, no es que no haya habido voces femeninas antes, más bien no habían tenido el espacio. Da gusto ver que ahora sí lo hay, que están destacando. Estoy orgullosa de estar nominada junto a directores que ya son veteranas y veteranos como González Iñárritu.

“Estoy con esperanza de que esto siga, no sólo en la cuestión de género, sino también con todas las minorías, que se vaya viendo más y más representación en nuestro país, las voces detrás de las cámaras y delante también”, apuntó.

En Huesera, Garza Cervera desde el género del terror refleja las pérdidas que vive una mujer que decide convertirse en madre. El largometraje, confesó, le ha dejado muchos aprendizajes, como creer en ella misma.

“Entendí la importancia de la confianza en una misma, en creer en tu proceso, en toda tu experiencia, tu trabajo y estudio que has llevado a cabo como directora. El cine es una carrera dura, tienes que convencer a mucha gente de una visión que por momentos sólo tienes en la cabeza. Fue acabar de comprender lo colaborativo que es el cine”, manifestó.

Acerca de las nominaciones y premios que ha ganado con Huesera, indicó que, si bien la llenan de alegría, prefiere concentrarse en proyectos apasionantes, en los cuales no hay ninguna motivación por hacerse de galardones, sino compartir historias.

“Es reconfortante y alegran muchos los premios, tantas miradas hacia Huesera, pero creo que es importante mantener el foco en un mundo creativo que es muy particular y no tiene que ver ni con los premios ni la aceptación pública. Claro que siento la presión, pero estoy enfocada en volverme a apasionar y enamorar de mis siguientes proyectos, de la misma manera que le entregué todo a Huesera”, comentó.

Ahora mismo se encuentra concentrada en un nuevo proyecto fílmico, una cinta de terror que habla sobre las relaciones intrafamiliares.

“Estamos entrados en la preproducción, habla de invasiones que a veces llevamos a cabo dentro de las propias familias, habla de la importancia de voltear a ver nuestras acciones con respecto a nuestras personas más allegadas”, finalizó.