Omar Chaparro reconoce error al burlarse del físico de Anahí; 'era un pen***'

La actriz y cantante Anahí reveló en entrevista con Joaquín López Dóriga que una broma que Omar Chaparro le hizo en su programa "No Manches", respecto a sus problemas alimenticios, la lastimó muchísimo. A pesar que desde hace un tiempo el actor se disculpó con ella, ante medios de comunicación Chaparro reconoció su error.

"Me llevaron, me acuerdo, una torta, y me decían: 'Que se la coma', pero en el momento me dolía muchísimo y yo me reía y mordía la torta, pero por dentro estaba destrozada, porque no tenían ni idea del daño que me estaban causando", dijo la actriz en entrevista con el presentador de noticias.

🥹 After years of silence, @Anahi has finally opened up about the uncomfortable moment at Omar Chaparro’s TV show where they gifted her a torta while battling a severe eating disorder. #anahi #rbd #rebelde #omarchaparro #maiteperroni #dulcemaria pic.twitter.com/7nP7p4Ergh — doble take (@dobletakex) September 1, 2023

La broma consistía en que en pleno programa de televisión le regalaron una torta de tamal a Anahí, quien entonces estaba teniendo serios problemas alimenticios. El momento es muy incómodo, como muchos de la televisión en México.

Hace un par de años, el actor se disculpó con la cantante a través de redes sociales: "Querida Anahí, te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande", escribió.

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando.

Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande. — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) March 25, 2021

Ante esto, la integrante de RBD respondió: "No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias, Omar". A pesar de esto, la cantante recordó el episodio, por lo que medios de comunicación cuestionaron al actor y comediante al respecto.

No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar. 💖 https://t.co/1E8rreEwKv — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Omar Chaparro respondió: "Yo era un pen***. Es lo único que puedo decir, yo era un pen***, no sabía nada", dijo el actor, quien agregó que ya ha hablado con la actriz y le ha pedido disculpas.

"Lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía. Es lo único que puedo decir, fui un pen***", concluyó el actor y comediante.

