Oppenheimer cumple con los pronósticos y triunfa en los Oscar

Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan que muestra la historia del creador de la bomba atómica, cumplió con los pronósticos y se llevó la noche durante la 96 entrega de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, al adjudicarse siete galardones, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan y Mejor Actor para Cillian Murphy, quien dedicó su premio a quienes “crean” a la paz.

Emocionado hasta las lágrimas, el actor irlandés expresó: “Hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y, para bien o para mal, vivimos en el mundo de Oppenheimer. Me siento cobijado, gracias a la Academia, es el viaje más fantástico que he hecho, dedico este premio a quienes se han dedicado a crear la paz. Este premio significa más de lo que pueda decir, reconozco a todos los compañeros nominados y compartir con ustedes”.

Emma Stone, Mejor Actriz gracias a Pobres Criaturas. Foto: Reuters

El filme dirigido por Nolan, que llegó a la entrega de premios con 13 nominaciones, también se adjudicó el galardón por Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Actor de Reparto, el cual fue para Robert Downey Jr., quien ganó el primer premio Oscar de su carrera.

“Quiero agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden… Éste es mi pequeño secreto: yo necesitaba este trabajo más de lo que él me necesitaba a mí. Chris (Nolan) lo sabía”, expresó cuando pasó a recibir la estatuilla dorada.

Cillian Murphy se llevó la estatuilla al Mejor Actor. Foto: Reuters

Asimismo, es la primera vez que el director británico Christopher Nolan gana el preciado reconocimiento a Mejor Director, convirtiéndose en el punto más alto de su carrera. “La historia de Oppenheimer es una de las más dramáticas que conozco y hay muchos, muchos aspectos que la hacen tan convincente”, había dicho el cineasta a la agencia Reuters antes del estreno de la película el verano pasado.

En la categoría de Mejor Fotografía, recibió el premio el neerlandés-sueco Hoy-te van Hoytema, quien también formó parte del equipo de Nolan. Cabe mencionar que en este rubro también compitió el mexicano Rodrigo Prieto, luego de que la Academia reconociera su trabajo en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, sin embargo, se fue con las manos vacías.

Robert Downey Jr., ganó por Mejor Actor de Reparto. Foto: Reuters

A la película dirigida por Christopher Nolan le siguió en galardones Pobres criaturas, que triunfó en las categorías de Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Actriz para Emma Stone, quien obtuvo el premio por segunda ocasión en su carrera.

La actriz, reconocida por su papel de Bella Baxter en el largometraje dirigido por Yorgos Lanthimos, no pudo ocultar su felicidad por quedarse por el galardón, aunque también lució emocionada al borde de las lágrimas cuando subió a recoger la estatuilla.

Da’vine Joy Randolph, Mejor Actriz de Reparto. Foto: Reuters

“Comparto el premio con ustedes”, dijo Emma Stone al resto de las nominadas. “Ha sido un honor hacer esto juntas… No sé ni qué estoy diciendo”, agregó, para después congratularse con su familia y dedicar el premio a su hija. “A mi hija, que va a cumplir tres años dentro de unos días. Te quiero más que a mi vida”, expresó la actriz estadounidense.

Por su parte, la cinta Zona de interés, de Jonathan Glazer, se llevó los premios a Mejor Sonido y Mejor Película Internacional. En este rubro le arrebató el reconocimiento a la favorita La sociedad de la nieve.

Ryan Gosling interpretó “I’m just Ken”; le acompañó Slash, guitarrista de Guns N’ Roses. Foto: Reuters

El resto de los galardonados de la noche fueron El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, en la categoría de Mejor Película Animada; Anatomía de una caída, de Justine Triet, por Mejor Guion Original; mientras que Ficción Americana, de Cord Jefferson, fue premiada por Mejor Guion Adaptado. Asimismo, el Premio a Mejor Canción Original fue para Billie Eilish por el tema “What was I made for?, de la película Barbie.

Además, 20 días en Mariupol fue premiada por Mejor Documental; La maravillosa historia de Henry Sugar, por Mejor Corto; El último taller de reparación, por Mejor Corto Documental; Godzilla Minus One, por Mejores Efectos Visuales, y ¡La guerra ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko, por Mejor Corto Animado.

Andrea Bocelli y su hijo Matteo cantaron en el In Memoriam y se recordó a Matthew Perry. Foto: Reuters

Por su parte, el actor Ryan Gosling, quien estaba nominado a Mejor Actor de Reparto, interpretó “I’m just Ken” en la gala pese a que hasta hace unas semanas no estaba seguro de aparecer, debido a las críticas que recibió la Academia por no incluir entre las ocho nominaciones de Barbie a la directora Greta Gerwig y a la protagonista Margot Robbie.

Sin embargo, finalmente el actor y también músico apareció para interpretar la pieza, ataviado con un traje rosa con brillos; le acompañó Slash, el legendario guitarrista de Guns N’ Roses, quien con sus requintos aderezados de blues fue una de las sorpresas de la noche.

La cantante Ariana Grande lució un vestido rosa pastel. Foto: Reuters

La actriz Margot Robbie, protagonista de Barbie, ayer. Foto: Reuters

Zendaya lució en la gala un vestido con lentejuelas. Foto: Reuters