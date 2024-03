Premios Oscar 2024: no incluyen a Ignacio López Tarso en el In Memoriam y México explota

Un momento que siempre sucede en todas las galas de los premios de la Academia de Hollywood es el In Memoriam, el espacio en el que recuerdan a todos los actores y trabajadores del cine que murieron a lo largo del año. Sin embargo, en los premios Oscar 2024 los estadounidenses cometieron la blasfemia de no incluir ente los homenajeados a la leyenda Ignacio López Tarso, desatando la furia de todo México.

Cabe recordar que don Ignacio López Tarso, uno de los más grandes actores que han salido de México, murió el pasado 11 de marzo de 2023, dejando al cine mexicano en la orfandad y con un vació que jamás será llenado.

Andrea Bocelli y su hijo encargados de musicalizar el in memoriam de la ceremonia.

Los fans mexicanos esperaban que la Academia de Hollywood incluyera en el In Memoriam a Ignacio López Tarso, pero se llevaron una amarga sorpresa al descubrir que los cineastas y empresarios del cine estadounidenses pelusearon al primer actor.

Entre las quejas destacaron los fans mexicanos que el único occiso que sabían quién era Mathew Perry de Friends y que es una grosería a todo el cine mexicano el no haber incluido a Ignacio López Tarso. Por ello cientos de personas manifestaron su furia en redes sociales.

En el in memoriam, Andrea Bocelli y su hijo cantaron mientras pasaban las imágenes de los occisos, entre los cuales no estuvo Ignacio López Tarso. Por ello, los fans dejaron comentarios como:

"Qué mam*da no poner a Ignacio López Tarso en el 'In Memoriam' siendo que 'Macario' fue una película nominada al Óscar. Se me hace una falta de respeto", "me siento totalmente ofendido que en el “In memoria” no saliera Ignacio López Tarso", "quedamos, porque las personas que vimos el 'In Memoriam' del año pasado con una leve esperanza de ver a nuestro Ignacio López Tarso, teníamos toda la fe puesta en que este año sí iba a estar", "ahora ignoraron en el In memoriam a Ignacio López Tarso, quien incluso era miembro de la academia de Hollywood y votante", dijeron.