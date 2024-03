Premios Oscar 2024: Se le rompe el vestido a Emma Stone y así recogió su galardón | VIDEO

Emma Stone ganó este 2024 su segundo Premio Oscar por Mejor Actriz gracias a su papel como Bella Baxter en la cinta Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos. La mujer de 35 años reaccionó en shock mientras se levantaba de su asiento y caminaba al escenario, pero lo que destacó fue que su vestido se encontraba roto de la parte de atrás.

Emma Stone beso a su pareja y abrazó a su compañero en Pobres Criaturas, Mark Ruffalo, antes de dirigirse a recoger su galardón por mejor actriz. Lo primero que hizo al llegar al sitio fue explicar que se le había roto el vestido y darse la vuelta solamente para demostrarlo a las actrices que ya se encontraban arriba para premiarla con el galardón, quienes la felicitaron aunque lucieron un tanto consternadas por el accidente de vestuario.

Vamossss Emma!!! Ya tienes dos #Oscars#EmmaStone es muy grande y se merece este premio un montón…



Aunque no se lo esperaba y se le ha roto el vestido (y la voz) con la actuación de Ken 🥹 pic.twitter.com/cojEriMPCy — Lucía Pardavila (@soylua) March 11, 2024

¿Qué pasó con el vestido de Emma Stone?

Con emotividad, la actriz recibió la estatuilla de mano de Jennifer Lawrence y tras saludar a cada una de ellas, se acercó al micrófono para dar unas palabras al público tras recibir su segundo Oscar tras La La Land.

Durante su discurso de aceptación, Emma Stone habló de una reciente charla con Yorgos Lanthimos, el director de la película: "La otra noche, estaba en pánico, como pueden ver, eso sucede mucho, que algo así pudiera pasar y Yorgos Lanthimos me dijo, por favor, retírate de eso", dijo Stone refiriéndose a volver a ganar el Oscar. "Y tenía razón, porque no se trata de mí. Se trata de un equipo que se unió para crear algo más grande que la suma de sus partes" y agregó: "Gracias Yorgos Lanthimos por el regalo de toda una vida en Bella Baxter".

Emma Stone señaló "se me rompió el vestido" y aseguró que pensaba que esto había sucedido durante la intensa presentación de Ryan Gosling con "I'm Just Ken". Además, pidió que no miraran la parte trasera de su vestido, cosa que evidentemente terminó por suceder y creó una gran tendencia en redes sociales, ya que el público aplaudió el logro fílmico de la actriz y señaló el accidente de vestuario como un detalle sin tanta relevancia.