Oscar 2023: ¿Dónde ver The Whale, la dolorosa película de Brendan Fraser?

Una de las películas nominada en los Oscar 2023 es The Whale, cinta protagonizada por Brendan Fraser y cuya historia se ha hecho acreedora de varios premios y del aplauso de la crítica.

¿De qué se trata The Whale, cinta nominada en los Oscar 2023?

La película The Whale ha arrasado en las críticas, que la han descrito como una cinta muy dolorosa, desgarradora y devastadora.

La película The Whale narra la historia de Charlie, un profesor de inglés solitario con obesidad mórbida, pues es adicto a la comida causada por odlo y arrepentimiento y falta de autoestima.

Charlie tiene una hija, pero su relación con ella es muy mala y la joven está llena de resentimiento en contra de él, pero Charlie quiere retomar el tiempo con su hija.

La película ocurre toda dentro del departamento de Charlie y muestras los momentos que lo llevaron a odiarse a él mismo.

Según los críticos la película no es para todos y es muy deprimente y dolorosa, por lo que consideran que no es para todo tipo de público.

¿Dónde ver Tha Whale, nominada a los Oscar 2023?

La película de Brendan Fraser, The Whale, actualmente se puede ver en Cinepolis. Mientras que algunos fans del cine esperan que se estrene en streaming y aunque todavía no han anunciado en qué plataforma llegaría, se sabe que el file es de la productora A24 y sus películas las ha estrenado en HBO Max, por lo que The Whale se podría ver en ese servicio.