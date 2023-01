Del Toro, Iñárritu y Cuarón van tras triunfo en los Oscar

Los cineastas mexicanos Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, quienes ya cuentan con varios triunfos en los premios Oscar, en esta edición buscan nuevamente ser galardonados, ahora con Pinocho, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y Le Pupille, respectivamente, reveló ayer la Academia de Hollywood.

El realizador jalisciense va por la estatuilla a Mejor Largometraje de Animación con Pinocho, filme con el que ya fue reconocido en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, por lo que se perfila como favorito. En esta categoría compite con Marcel The Shell With Shoes On, El Gato con Botas: el último deseo, The Sea Beast y Red.

La versión del cuento de Carlo Collodi aborda temáticas como la relación de los padres e hijos, la vida, la muerte y la guerra. Ayer que se anunciaron las nominaciones, Del Toro dijo estar agradecido y feliz, y resaltó el trabajo de su “equipo y fabulosos y artistas y técnicos en tres países y de todo el mundo”.

Por su parte, Iñárritu, pese a que aspiraba a la nominación a Mejor Película Extranjera con Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, sólo fue considerada en la categoría Mejor Fotografía.

En su más reciente cinta, el también director de Amores perros entregó una historia personal en la que cuenta el viaje íntimo de Silverio, interpretado por Giménez Cacho, periodista y documentalista mexicano que reside en Estados Unidos, pero se ve obligado a regresar a su país natal. El personaje se ha considerado un alter ego del realizador. Aunque la película fue nominada en los Globos de Oro y los Critics Choice Award, no fue premiada.

Bardo compite por el reconocimiento a Mejor Fotografía en los Oscar con Sin novedad en el frente, Elvis, Empire Of Light y Tár. El encargado de esta labor en la cinta de Iñárritu fue el iranofrancés Darius Khondji.

Mientras que Cuarón busca la distinción a Mejor Cortometraje de Ficción como productor de Le Pupille, dirigido por la italiana Alice Rochrwacher. Sigue la vida de unas chicas que se encuentran en un internado católico antes de Navidad, en una época de guerra.

Por su parte, la popular película independiente Todo en todas partes al mismo tiempo encabeza las nominaciones al recibir 11 menciones.

La película dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan compite como Mejor Película junto a Almas en pena de Inisherin, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Avatar: El camino del agua, Elvis, Im Westen nichts Neues, Women Talking y El triángulo de la tristeza.

El compositor de 90 años, John Williams aspira a una estatuilla en la categoría Mejor Música Original por The Fabelmans, con lo cual se convirtió en la persona con mayor edad nominada a un Oscar.

Mientras que Lady Gaga y Rihanna aspiran al galardón a Mejor Canción Original, la primera por “Hold My Hand” y la segunda por “Life Me Up”. La ceremonia será el 12 de marzo.