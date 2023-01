Panic! At The Disco se separa; así fue el emotivo mensaje de despedida de Brendon Urie

La banda Panic! At The Disco anunció su separación a través de un emotivo mensaje que se publicó en las redes sociales.

Brendon Urie, líder y vocalista de Panic! At The Disco anunció que tomó la decisión de dejar la banda para enfocarse en su familia, pues está a punto de convertirse en papá.

A veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto!. Brendon Urie, líder y vocalista de Panic! At The Disco

“La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es humilde y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia y con ese Panic! At The Disco ya no existirá”, se lee en el comunicado del artista.

Brendon Urie agradeció a sus fans el apoyo y señaló que por ellos fue más difícil tomar la decisión de irse de Panic! At The Disco.

“Me he sentado aquí tratando de pensar en la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras lo mucho que ha significado para nosotros. Tanto si has estado aquí desde el principio como si simplemente nos estás encontrando, ha sido un placer no solo compartir escenario con tanta gente talentosa, sino que también compartir nuestro tiempo contigo”, señaló el músico en el mensaje.

Panic! At The Disco dará sus últimos conciertos por Europa y Reino Unido antes de que Brendon Urie abandone definitivamente la banda.