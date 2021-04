Pablo Lyle: expareja del hombre que el actor golpeó exige justicia

El actor Pablo Lyle afronta un juicio en Miami, Estados Unidos, tras golpear a una persona de la tercera edad, quien acabó perdiendo la vida. Después de dos años de los hechos, la expareja del victimado sostiene que todavía no se ha hecho justicia: Mercedes Arce, compañera sentimental de Juan Ricardo Hernández, el anciano que sufrió la agresión, expresó: “sólo Dios y mis hijos me dan fuerzas para seguir con vida, después de perder a quien iba a ser mi esposo, vapuleado cruelmente por el actor”.

Juan Ricardo Hernández murió después de que hace dos años Pablo Lyle le diera un golpe, el cual hizo que el anciano cayera al asfalto lo que le provocó un traumatismo. Mercedes Arce rememora los detalles del incidente y exige que caiga todo el peso de la ley sobre el acusado, el próximo lunes 7 de junio, día en que comparecerá Lyle a la corte.

Pablo Lyle Instagram

Se ha dicho que Mercedes Arce y Juan Ricardo Hernández estaban comprometidos: la boda, según se ha especulado, tendría lugar el viernes 5 de abril, un día después de que el novio falleciera motivado por la contusión en el cerebro que le ocasionó el impacto que sufrió su cabeza contra el pavimento.

Recordemos el accidente: el 31 de marzo de 2019 Pablo Lyle y su familia se transportaban al aeropuerto de Miami, Florida, acompañado por el hermano de su esposa, con el objetivo de su vuelta a México. Tras un altercado, por haberle cerrado el paso a Juan Ricardo Hernández —cubano de 63 años—, Lyle descendió del auto, obstruyó la marcha a Hernández y le propinó un guantazo que lo precipitó a la vía pública, lo cual provocó que el cráneo del hombre se estrellara fatalmente contra el pavimento.

Hernández quedó totalmente sin control de sus signos vitales y murió cuatro días después debido a la lesión cerebral derivada del puñetazo. El actor fue detenido en el aeropuerto de Miami y, desde esa fecha, enfrenta un proceso judicial, que lo ha llevado a cumplir arresto domiciliario desde abril de 2019 en espera de su presentación antes un juez de la corte de Miami.

Resulta que Arce, después de dos años, ha decidido visitar el lugar de los hechos en Miami, Florida, allí donde su prometido fue golpeado por el protagonista de “Mirreyes vs Godínez”. Según imágenes divulgadas en el programa de la cadena Telemundo, “Suelta la Sopa”, se ve a la mujer con un ramo de flores rojas, una veladora de Santa Bárbara, de quien era devoto Hernández, y una indicación de tránsito que advierte a los conductores: “Maneje con cuidado. En memoria de Juan Ricardo Hernández P. Piensa de forma amistosa”, asiente la señal.

La señora conversó con los trabajadores de la gasolinera, frente a la mediación vial donde se produjo el incidente fatal y le correspondió cordialmente por haber sido testigos y colaboradores de las autoridades en las pesquisas del caso. En el video se aprecia el momento en que enciende la veladora y coloca la señal de tránsito en la esquina junto con las flores, las cuales transportó al lugar en evocación de su amor: Hernández acostumbraba a llevarle todos los fines de semana un ramo de doce rosas rojas.

Pablo Lyle durante su detención Especial

Mercedes sostiene que tanto ella como la madre de Hernández sobrellevan con dolor la pérdida. Confiesa que no ha conseguido regresar a su empleo a consecuencia de que su salud se ha visto muy deteriorada por la muerte de su pareja, a quien recuerda sin quitarse nunca el anillo de compromiso que éste le regaló.

“Sólo deseo recordarlo; siempre está en mi corazón, siempre me levanto y me acuesto con él en mi pensamiento. Me gustaría que quede en el recuerdo de todo el mundo para que se sepa lo que sucedió”, dijo Arce mientras contenía las lágrimas, minutos después de haber encendido la veladora.

El juicio de Pablo Lyle, acusado por homicidio involuntario, se llevará a cabo el próximo 7 de junio después de haber sido aplazado en varias ocasiones. Los especialistas en leyes consideran que el actor podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de cárcel.