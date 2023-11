Pablo Montero responde a acusaciones de abuso de Gaby Spanic: 'Hubiera denunciado'

El cantante Pablo Montero reaccionó a las acusaciones de la actriz Gaby Spanic, quien señaló que el artista abusó sexualmente de ella cuando estuvieron en el programa de La casa de los famosos en Telemundo.

El cantante de regional mexicano ofreció unas declaraciones en el programa “Siéntese quien pueda”, el artista negó los señalamientos y aseguró que si así hubiera ocurrido la producción lo hubiera sacado del programa.

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, fue el breve mensaje de Pablo Montero, el cual envió a través de una nota de voz al programa de Telemundo.

La actriz está participando en el reality show de Secretos de Villanas y ahí confesó que fue víctima de un delito sexual por parte de Pablo Montero cuando fueron parte del elenco de La casa de los famosos en Estados Unidos.

La actriz contó que Pablo Montero y ella estaban en un cuarto de fumar cuando de repente el cantante comenzó a insinuársele y hasta le tocó los senos de manera inapropiada y en contra de su voluntad, indicó que ella pidió ayuda para que la sacaran del mismo sitio con el que estaba con el cantante.

“Yo allá adentro (en La casa de los famosos) sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Si se puede contar, abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho desde hace años: Pablo Montero”, contó Gaby Spanic dejando atónitas a sus compañeras de reality show de Secretos de Villanas.

Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarro me cayó en los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza, yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí’