Gaby Spanic denuncia a Pablo Montero por abuso: 'Yo gritaba' | VIDEO

Una vez Pablo Montero está en medio de la polémica acusado por un delito y es que la actriz Gaby Spanic denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del cantante cuando los dos estuvieron de concursantes en La casa de los famosos de Telemundo.

Todo sucedió en el programa de Secretos de Villanas en el que Gaby Spanic se sinceró al respecto y señaló que tienen una demanda formal contra Pablo Montero por abuso sexual.

La actriz contó que Pablo Montero y ella estaban en un cuarto de fumar cuando de repente el cantante comenzó a insinuársele y hasta le tocó los senos de manera inapropiada y en contra de su voluntad, indicó que ella pidió ayuda para que la sacaran del mismo sitio con el que estaba con el cantante.

“Yo allá adentro (en La casa de los famosos) sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Si se puede contar, abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho desde hace años: Pablo Montero”, contó Gaby Spanic dejando atónitas a sus compañeras de reality show de Secretos de Villanas.

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarro me cayó en los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza, yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí’”, recordó la actriz.

Gaby Spanic señaló que nunca habló con Pablo Montero cuando salieron del reality show y se limitó a decir que el cantante tiene muchas denuncias por abuso sexual.

Pablo Montero, acusado de abuso por jovencita en Chiapas

Pablo Montero fue denunciado ante las autoridades por una joven que lo acusó de abuso sexual en Chiapas, luego de una presentación que tuvo el cantante en ese estado.

De acuerdo con el relato de los hechos que publicó Ventaneando, luego de que Pablo Montero ofreció un show en Chiapas el cantante fue a un antro llamado Love en Tapachula en donde conoció a la presunta víctima y a dos amigas de ella de nombres Melany y Mariana.

El testimonio de la joven señaló que Pablo Montero cantó en la zona VIP del antro y al terminar el cantante se tomó fotos con varios fans, entre ellos la mujer que lo denunció, la chica mencionó que el artista le dijo: “Quiero que te vayas conmigo hoy” y ella le habría dicho “dame un beso” y la denunciante regreso a la mesa con sus amigas.

Según el relato el cadenero del lugar les dijo que se iban a ir con Pablo Montero y ellas aceptaron. Se fueron del sitio a las 3 de la mañana en una camioneta negra en la que iban Pablo Montero y dos de sus amigos.

De acuerdo con el testimonio, una de las chicas se quiso bajar de la camioneta cuando escuchó que Pablo dijo que si se quedaban con ellos les iban a pagar bien, pero el vehículo siguió andando y llegaron a un lugar llamado Exóticos.

En ese lugar, según el relato, la denunciante entró a una cabaña con uno de los amigos de Pablo Montero y tuvieron relaciones sexuales. Después salieron a buscar a las dos amigas de la joven, pero se encontraron al cantante, quien cuestionó a la chica si había estado con su amigo. Ella dijo que no y el artista la habría llevado a su cuarto para volver a preguntarle si había estado con su amigo.

El relato señala que después de la insistencia ella admitió que sí y fue ahí cuando Pablo Montero la empujó en la cama diciéndole “te voy a hacer el amor como nunca te lo han hecho”.

Al terminar, Pablo le dijo “nada te costaba hacer eso”, luego la joven salió a buscar a sus amigas, una de ellas dijo que si mamá estaba afuera buscándola y que se iría con ella, pero las otras dos se quedaron, Pablo Montero había prometido regresarlas a Tapachula, pero no ocurrió.

Luego la denuncia en contra del cantante fue retirada y se filtró que fue porque le cantante pagó 1 millón de pesos a los familiares de la víctima, pero luego él negó esta versión.