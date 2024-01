¿Quién es Paco Rueda? El actor que defraudó a Alejandro Camacho

Este viernes, Alejandro Camacho reavivó el tema de su pleito legal con Paco Rueda, después de que comentara respecto al joven actor que hace cuatro años lo defraudó al robarle parte de sus ahorros en una inversión donde nunca pudo recuperar el dinero, lo cual causó que lo denunciara penalmente.

El actor reveló esta información en 2022 y años después, parece que no hay una respuesta sobre qué sucedió legalmente con la situación, pues Francisco ha evitado las reuniones con abogados, así como a la fiscalía. El proceso ha avanzado demasiado lento, por lo cual el dinero no ha llegado a su propietario todavia y cada vez parece más complicado que esto suceda, aunque Camacho alega que afortunadamente tiene trabajo y no necesita de esa cantidad para subsistir.

El actor de Cuna de Lobos también señaló que si él fuera el padre de Paco Rueda, lo obligaría a pagar lo que debe sin importar cuál sea la circunstancia, aunque posteriormente señaló "qué asco ser su papá".

¿Quién es Paco Rueda?

El actor de 29 años nació el 23 de abril de 1994 y ha participado en una variedad de series y películas; sin embargo, su papel más notable es en Se Rentan Cuartos, un programa que duró de 2019 a 2022 y se trata de una comedia situacional mexicana; aquí, compartió escenario con Itatí Cantoral y Roberto Carlo.

El año pasado, en febrero, el actor participó en Bake Off, un proyecto de HBO Max. Sin embargo, su perfil en Instagram se encuentra inactivo desde hace tiempo, puesto que su última publicación se realizó en agosto de 2024, cuando mostró el trailer del show de pasteleros. Asimismo, cabe destacar que el actor tiene los comentarios limitados, por lo que en sus redes no hay prescencia de mensajes referentes a la estafa que realizó contra a Alejandro Camacho y otros miembros de la farándula.