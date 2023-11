Pacto de sangre, una historia de tragedia y lealtades

La serie Pacto de sangre, una historia de tragedia, amistad y lealtades, le ha permitido a Bárbara de Regil y a Marco de la O meterse en la piel de personajes tan distintos a los que han hecho en otros proyectos, por lo que expresan sentirse contentos. Ella da vida a Tamara, una mujer muy estructurada y rígida; y él, a un maestro que ama la docencia.

“Es una mujer muy distinta a mí, me costó cada día hacerla, no fue cosa fácil llevarla como a esta cosa rígida que tiene, fría, como muy estructurada. Estoy muy emocionada de que la gente lo vea, van a ver a una Bárbara en otro lugar, físicamente, energéticamente, es distinto a todo”, comentó en entrevista con La Razón la actriz de Rosario Tijeras.

Por su parte, Marco de la O, quien ha interpretado a personajes como El Chapo Guzmán, agradeció tener la posibilidad de dar vida a un profesor, que le permite no encasillarse.

“Me siento afortunado de que hayan confiado en mí, a veces en Latinoamérica tenemos eso de estigmatizar a los actores, encasillarlos, en Estados Unidos no pasa eso, porque el que hace Avengers luego se gana el Oscar por una tragedia, porque saben que son actores, aquí nos cuesta trabajo eso.

“Estoy agradecido de tener a ese personaje, ponerlo totalmente diferente, un maestro, un amante de la docencia, tiene esos códigos de valores de enseñar lo correcto a sus alumnos, a partir de ahí se hace la contraposición de sus amigos”, dijo a este diario.

Pacto de Sangre, que llega mañana a la pantalla de ViX, sigue la historia de cuatro amigos, Benjamín (Alejandro Nones), Marco (Luis Ernesto Franco), Rubén (Flavio Medina) y Gabriel (Marco de la O), a quienes la vida les cambia por completo tras la muerte accidental de una bailarina que uno de ellos contrató para una despedida de soltero. Las decisiones que toman a partir de este hecho los llena de culpa y miedos.

“Es una historia que tiene que ver con esa lealtad, esa unión eterna que existe en la amistad, algunos tenemos historias de toda la vida, se convierten en tu familia. La serie tiene que ver con cómo la vida siempre te va a dar sorpresas, cómo la vida cambia en un segundo, cómo las tragedias existen, cómo en la amistad, en la lealtad, en el amor están los pactos; tienen que enfrentarse a lo más primitivo del ser humano, creo que ahí es donde está la potencia”, aseguró en entrevista Flavio Medina.

Conforme transcurren los episodios de la serie producida y dirigida por Bernardo de la Rosa, los espectadores van conociendo cómo cada uno de estos amigos reacciona ante la muerte accidental de la bailarina y cómo la estabilidad que tenían se va tambaleando.

“El conflicto es la muerte en sí, porque es cómo reaccionan ante la muerte de algo que no está en sus manos, algunos quieren hacer lo correcto, pero qué es lo correcto, cada quién tiene sus razones, es lo que va haciendo interesante este proyecto, algunas son razones válidas, tienen sus razones para no denunciar esta muerte… muchos no están pensando en ellos mismos, sino en su familia, en sus hijos, cómo reaccionan ante un hecho así, eso es lo interesante”, agregó en entrevista el actor Luis Ernesto Franco.