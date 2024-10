Pal Norte 2025: Este es el line up completo y precios de boletos

El festival Pal Norte 2025 ya reveló su line up para la edición del próximo año, con el que sorprendió a los fans con los artistas que se presentarán en el esperado evento musical.

Este es el Line Up del Pal Norte 2025

Este martes 29 de octubre se reveló el cartel completo de los artistas y cantantes que se presentarán en el festival que se realiza en Monterrey, Nuevo León.

Entre los cantantes que más llamaron la atención están Green Day, Justin Timberlake y Olivia Rodrigo, como los headliners del Pan Norte 2025.

Otros de los artistas que se van a presentar en el festival son Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers, Gesaffelstein, Fall out boy, Caifanes, The Black Keys, Benson Boon, Kings of Leon, Charlie XCX, Garbage y Parcels.

Otros de los famosos destacados que van a participar son Los Caligaris, Eden Muñoz, Juanes, Mon lamerte, Alex Lora y El Tri, División Minúscula, Los Auténticos Decadentes y muchos más. A continuación te dejamos el link up completo del festival Pan Norte.

¿Cuando se lleva acabo el Pan Norte 2025?

El Pal Norte 2025 se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Pan Norte 2025?

Los boletos para el Pan Norte salen a la venta el próximo 5 de noviembre a través del servicio de Ticketmaster.

Los precios para el Pan Norte 2025 se revelaron en una primera etapa que se le denominó tempranero y son los siguientes:

General: 4,370

General+: 5,465

Ascendente: 6,490

VIP: 8,750

Este abono incluye el pase al festival durante los tres días, sin embargo, se venderán también en Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase Final, por lo que se espera que aumente el precio del abono tempranero, al menos unos mil pesos en cada una de las fases.