VIDEO | Paola Rojas confiesa el fuerte motivo por la que no aceptó ser 'Barbie reportera'

Y le hubiera quedado tan bien, la verdad. Paola Rojas, una de las periodistas más reconocidas en México, habría sido una perfecta "Barbie reportera", sin embargo, el ofrecimiento no llegó en un buen momento de su vida y eso también es para aplaudirse: reconocer que no es tiempo.

Con toda la euforia por el estreno de la película "Barbie" el próximo 20 de julio y la visita de Margot Robbie y Ryan Gosling a México para presentar la cinta más esperada del año, Paola Rojas confesó el motivo específico por el que no aceptó personificar a "Barbie reportera", aunque nunca indicó si se trataba para este proyecto o para algún tipo de publicidad para promocionar la cinta.

¿Por qué rechazó ser 'Barbie reportera'?

Durante un episodio de Netas Divinas, Paola Rojas habló sobre el ofrecimiento que le hicieron para ser "Barbie reportera" y el motivo que tuvo para rechazar dicha oferta.

"Esto puede parecer una tontería, pero el año pasado me buscan para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera. En ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad, fue desde ahí. No fue desde la soberbia, no. Fue desde el cansancio. No le entré", declaró.

Acepta que le dolió rechazar el ofrecimiento

La historia que compartió Paola Rojas en Netas Divinas nos deja la lección de saber retirarse a tiempo y reconocer que no es malo decir no a cualquier propuesta, sólo porque no te quieres ver mal ante las personas que te están ofreciendo algo. Sin embargo, también reconoce que le dolió haber dicho no.

"Fue hace no sé cuánto y me descubrí después como castigándome a mí misma por no haber aceptado eso que estaba bien padre. Pero al mismo tiempo me regaño a mí misma por aceptar más cosas de las que físicamente me siento capaz de agendar, ¿me explico? Si lo hago, me regaño; si no lo hago, también", finalizó la conductora.