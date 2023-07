Participante de MasterChef Celebrity sufre horrible accidente en cuatrimoto (FOTOS)

Los fans de “MasterChef Celebrity” están completamente devastados y desconsolados, pues uno de los participantes del reality sufrió un horripilante accidente en un RZR que le dejó graves secuelas físicas.

Fue el mismo integrante de “MasterChef Celebrity” quien dio a conocer en redes su accidente, a través de un post que acompañó de imágenes fuertes que muestran todas sus heridas ensangrentadas.

El fuerte accidente. Especial

La persona en cuestión es Irma Miranda, quien con anterioridad también participó representando a México en Miss Universo como sucesora de Andrea Meza, pero no ganó.

“Los que me conocen saben que soy inquieta, entrona y atrevida… pero luego tiene sus consecuencias”, inició en su mensaje.

Irma Miranda. Especial

Tras ello, la famosa detalló que aunque tuvo heridas importantes está agradecida conque no perdió la vida y detalló cómo vivió el siniestro:

“Tuve un accidente que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Todo fue muy rápido, en el momento entré en pánico, preocupada porque no fuera nada grave. No me salí del RZR, traía cinturón y me salvó. Me sacaron del coche y por la adrenalina estuve a punto de desmayarme”, relató la modelo.

Las heridas de Irma Miranda. Especial

“No pasó más allá de raspones, quemaduras y golpes (que sigo teniendo especialmente en las costillas) pero aun así, no podemos confiarnos, tenemos que cuidarnos, no ponernos en riesgo, ser conscientes y precavidos. Ser menos temerarios, diría mi suegro jeje”, agregó Irma Miranda.

Por fortuna para los fans de “MasterChef Celebrity”, el accidente de Irma Miranda pasó hace algunos meses, por lo que la seguirán viendo en el programa… hasta que la eliminen.