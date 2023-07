Tania Ruiz, la ex de Enrique Peña Nieto, ya tiene nuevo novio ¡Conócelo!

A finales de enero, Tania Ruiz dio a conocer que había terminado su noviazgo con el ex presidente Enrique Peña Nieto, y todo apunta a que la modelo ya concluyó su luto amoroso y que encontró a un nuevo hombre que la ha

Cuando Tania Ruiz reveló que ya no estaba con EPN, afirmó que "seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian”.

Tania Ruiz. Especial

“No ha habido una razón negativa ni mucho menos”, añadió respecto a si terminaron por alguna cuestión nefasta.

"¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí", declaró la modelo de 35 años, quien aseguró que esta situación la “ha hecho más fuerte”, añadió Tania Ruiz.

Ahora, la modelo potosina de 35 años inició un romance con un ingeniero español, pues vive en aquel país ya que estudia diseño de interiores.

¿Quién es Manuel Serrano, el novio de Tania Ruiz?

Fue la revista Hola la que reveló la identidad del nuevo hombre de Tania Ruiz, y se trata de un ingeniero bien parecido de nombre Manuel Serrano.

“Capturando instantes de felicidad junto a la persona que llena mi corazón de alegría. Tania Ruiz, cada día a tu lado es un regalo. Eres mi mayor inspiración”, dice el mensaje con la cual en nuevo novio de Tania acompañó una foto en la que ambos se ven más felices que nunca, y con la que ventiló su romance.

Aunque Manuel Serrano tiene su Instagram privado, su LinkedIn revela mucho de él: ha vivido más de 15 años como emprendedor y ha trabajado con grandes compañías como ejecutivo; actualmente es el presidente de Coolhunting Group y ha escrito varios libros.